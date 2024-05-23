«ОГХК», Ocean Plaza і «Аерок»: у ФДМУ назвали вартість об'єктів великої приватизації — Finance.ua
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«ОГХК», Ocean Plaza і «Аерок»: у ФДМУ назвали вартість об'єктів великої приватизації

Казна та Політика
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«ОГХК», Ocean Plaza і «Аерок»: у ФДМУ назвали вартість об'єктів великої приватизації
«ОГХК», Ocean Plaza і «Аерок»: у ФДМУ назвали вартість об'єктів великої приватизації
У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів — Ocean Plaza, «Аерок», готель «Україна» та «ОГХК».
Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.
За його словами, Фонд державного майна очікує перевиконати план у 4 млрд грн — під велику приватизацію підпадають активи вартістю понад 250 млн грн.
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Коваль уточнив, що ФДМУ готує до приватизації такі великі обʼєкти:
  • Ocean Plaza (стартова ціна 1,65 млрд грн);
  • виробник газобетону — компанія «Аерок» (960 млн грн);
  • готель «Україна» (1,05 млрд грн);
  • виробник титанової сировини — «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (3,9 млрд грн).
Голова ФДМУ зазначив, що наразі сім різних бізнес-груп, які цікавилися «ОГХК» до війни, на словах підтверджують свою зацікавленість.
План приватизації на 2024 рік — 4 млрд грн, але «внутрішня ціль — набагато більша», додав Коваль.
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Нагадаємо, раніше у ФДМУ заявляли, що до планів великої приватизації ФДМУ увійшли три державні компанії: «Об'єднана гірничо-хімічна компанія («ОГХК»), «Одеський припортовий завод» («ОПЗ») та «Центренерго».
Фонд держмайна зареєстрував у держвласності та отримав в управління компанію «Аерок», яка раніше належала через «Групу ЛСР» (рф) підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, планує приватизацію компанії у 2024 році.
Фонд державного майна провів перше засідання аукціонної комісії з продажу державної частки в ТОВ ««Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві). Стартову ціну на держчастку встановили на рівні 1,65 мільярда гривень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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