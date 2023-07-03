Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган

Казна та Політика
75
Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган
Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган
В Офісі президента планують найближчим часом розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачатиме концентрацію функцій контролю в одному державному органі замість кількох як зараз.
Про це повідомив заступник глави О П Ростислав Шурма.
«Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п'ять органів до однієї компанії», — сказав Шурма на пресконференції.
Читайте також
Він додав, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження контролюючих функцій у Бюро економічної безпеки.
За словами Шурми, Україна системно підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов’язаних із правоохоронними та контролюючими органами.
Зокрема, системне вирішення проблем із податковою, митницею чітко визначив президент — це повна цифровізація.
Читайте також
«Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес», — зазначив Шурма.
Також потрібна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше приводів фіксувати їх.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.