Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган — Finance.ua

Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган

В Офісі президента планують найближчим часом розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачатиме концентрацію функцій контролю в одному державному органі замість кількох як зараз.

Про це повідомив заступник глави О П Ростислав Шурма.

«Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п'ять органів до однієї компанії», — сказав Шурма на пресконференції.

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Він додав, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження контролюючих функцій у Бюро економічної безпеки.

За словами Шурми, Україна системно підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов’язаних із правоохоронними та контролюючими органами.

Зокрема, системне вирішення проблем із податковою, митницею чітко визначив президент — це повна цифровізація.

«Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес», — зазначив Шурма.

Також потрібна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше приводів фіксувати їх.

Економічна Правда За матеріалами:

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