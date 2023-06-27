У Держпраці назвали підстави для перевірки бізнесу під час війни — Finance.ua

У Держпраці назвали підстави для перевірки бізнесу під час війни Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

У Держпраці назвали підстави для перевірки бізнесу під час війни

У Державній службі з питань праці України назвали випадки, за яких можливі перевірки бізнесу під час війни. Інспектори можуть влаштувати моніторинг на трьох підставах.

Про це пише портал Новини.Live.

Коли бізнесу загрожують перевірки

На початку війни уряд припинив вимогу щодо здійснення перевірок українського бізнесу, зокрема й на предмет дотримання законодавства про працю та про охорону праці. Таке рішення діє під час воєнного стану для того, щоб бізнес міг адаптуватися до умов війни.

Відтоді інспектори праці здійснювали лише інформаційні кампанії для роботодавців та давали консультації. Водночас деякі роботодавці не дослухалися до порад. У Держпраці з початку року надійшло більш ніж 27 тисяч звернень від громадян, які скаржилися на різні порушення.

Скарги стосувалися неоформлення трудових відносин, невиплати заробітної платні, протиправного звільнення з роботи та призупинення дії трудових договорів. Також цьогоріч понад 1,12 тис. працівників отримали травми на роботі, близько 150 робітників загинули.

Через це право здійснювати перевірки частково відновили, однак на таких підставах:

якщо звернулися працівники зі скаргою на порушення трудових прав;

за дорученням прем'єра, зокрема, у питанні дотримання термінів виплати зарплатні;

якщо стався нещасний випадок на виробництві.

Під час воєнного стану інспектування можуть здійснювати виключно щодо:

правомірності оформлення трудових відносин працівників;

законності припинення трудових договорів громадян;

дотримання норм закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Як карають порушників під час війни

Примітно, що під час воєнного стану не застосовуються штрафи для роботодавців за виявлені порушення, передбачені ст. 265 Кодексу законів про працю.

Інспектори праці можуть вручати роботодавцям приписи про усунення порушень та встановити для цього певні терміни. Проте у разі, якщо роботодавці проігнорують закон та не усунуть порушення, щодо них будуть вжиті заходи з притягнення до відповідальності.

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