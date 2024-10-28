Одна з областей посилює мобілізацію — Finance.ua

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Одна з областей посилює мобілізацію

Казна та Політика
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Одна з областей посилює мобілізацію
Одна з областей посилює мобілізацію
Чернігівщина вживає заходів для посилення мобілізації.
Про це заявив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає «Суспільне Чернігів».
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«На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення», — сказав глава регіону.
За словами Чауса, посилені заходи з мобілізації триватимуть до перемоги України.
«Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що в нас є армія, яка готова і буде давати відсіч», — наголосив посадовець.
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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 11 379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.
Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.
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