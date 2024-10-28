Одна з областей посилює мобілізацію — Finance.ua

Одна з областей посилює мобілізацію Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Одна з областей посилює мобілізацію

Чернігівщина вживає заходів для посилення мобілізації.

Про це заявив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає «Суспільне Чернігів».

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«На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення», — сказав глава регіону.

За словами Чауса, посилені заходи з мобілізації триватимуть до перемоги України.

«Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що в нас є армія, яка готова і буде давати відсіч», — наголосив посадовець.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 11 379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

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