Кого можуть мобілізувати після 50 років — Finance.ua

Кого можуть мобілізувати після 50 років
Україні чоловіки віком 50−60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це передбачено директивою Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21 409 від 19 вересня.
Як розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, бойові частини не бажають мобілізовувати чоловіків цієї вікової категорії, пише РБК-Україна. За його словами, річ у тому, що вони вже не здатні виконувати завдання.
«Бо за віковими показниками, станом здоров’я та фізичною підготовкою вони (чоловіки старше 50 років. — Ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу», — пояснив нардеп.
Водночас, за словами Веніславського, є два випадки, коли чоловіків цієї вікової категорії все ж можуть призвати до армії:
- якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;
- якщо йдеться про тилові підрозділи (мова йде про кухарів, ремонтників).
Нагадуємо, що після 50 років до армії можуть призвати лише тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації. Окреме мобілізаційне розпорядження видається Генштабом ЗСУ. Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886.
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