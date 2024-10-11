Кого можуть мобілізувати після 50 років — Finance.ua

Кого можуть мобілізувати після 50 років Сьогодні 19:39

Кого можуть мобілізувати після 50 років

Україні чоловіки віком 50−60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це передбачено директивою Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21 409 від 19 вересня.

Як розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, бойові частини не бажають мобілізовувати чоловіків цієї вікової категорії, пише РБК-Україна. За його словами, річ у тому, що вони вже не здатні виконувати завдання.

«Бо за віковими показниками, станом здоров’я та фізичною підготовкою вони (чоловіки старше 50 років. — Ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу», — пояснив нардеп.

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Водночас, за словами Веніславського, є два випадки, коли чоловіків цієї вікової категорії все ж можуть призвати до армії:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи (мова йде про кухарів, ремонтників).

Нагадуємо, що після 50 років до армії можуть призвати лише тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації. Окреме мобілізаційне розпорядження видається Генштабом ЗСУ. Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886

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