Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії — Finance.ua

Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії Вчора 10:45 — Енергетика

Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

В Одесі не змогли вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у відсутності власної ТЕЦ.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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За словами міського голови, Одеса — наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.

«Десять років я боровся за те, щоби нам передали нашу ТЕЦ. Власне, ми не вирішили це питання», — розповів Геннадій Труханов.

Мер зазначив, що в грудні у місті почнуть встановлювати газопоршневі станції за підтримки Програми розвитку ООН та японських партнерів.

Також Геннадій Труханов повідомив, що міський бюджет «схуд» на 800−900 мільйонів гривень, але, попри те, що стоїть питання забезпечення міста, Одеса продовжує виділяти кошти на ЗСУ.

В Одесі вже розпочали будувати когенераційні машини для деяких великих котелень. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Вони мають допомогти створити власну генерацію для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. Але обладнання для цієї техніки Одеса отримає лише наприкінці осені.

Перші два генератори встановлять у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.

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