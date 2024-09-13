Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії — Finance.ua

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Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

Енергетика
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Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії
Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії
В Одесі не змогли вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у відсутності власної ТЕЦ.
Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
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За словами міського голови, Одеса — наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.
«Десять років я боровся за те, щоби нам передали нашу ТЕЦ. Власне, ми не вирішили це питання», — розповів Геннадій Труханов.
Мер зазначив, що в грудні у місті почнуть встановлювати газопоршневі станції за підтримки Програми розвитку ООН та японських партнерів.
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Також Геннадій Труханов повідомив, що міський бюджет «схуд» на 800−900 мільйонів гривень, але, попри те, що стоїть питання забезпечення міста, Одеса продовжує виділяти кошти на ЗСУ.
В Одесі вже розпочали будувати когенераційні машини для деяких великих котелень. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Вони мають допомогти створити власну генерацію для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. Але обладнання для цієї техніки Одеса отримає лише наприкінці осені.
Перші два генератори встановлять у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.
За матеріалами:
Novyny.live
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