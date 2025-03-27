OCCRP: перед початком війни в Україні глобальні фінансові гіганти перевезли до росії готівкову валюту на $12 млрд — Finance.ua

OCCRP: перед початком війни в Україні глобальні фінансові гіганти перевезли до росії готівкову валюту на $12 млрд Сьогодні 18:00 — Світ

OCCRP: перед початком війни в Україні глобальні фінансові гіганти перевезли до росії готівкову валюту на $12 млрд

За півтора місяця до повномасштабного вторгнення в Україну росія отримала понад $12 млрд готівкою через банки Raiffeisen Bank International (RBI), Bank of America та інкасаторську компанію Brink’s.

Про це йдеться в розслідуванні OCCRP, яке ґрунтується на фінансових документах і даних про вантажні перевезення.

Так, за період з 11 січня по 23 лютого 2022 року в росію здійснили 272 перевезення готівки. Найбільший обсяг — $10 млрд — припав на австрійський Raiffeisen Bank International, котрий провів 189 таких операцій. Тоді як решту постачали Bank of America та Brink’s. Основним отримувачем траншів був московський митний брокер ТБСС, який займається експортом російських алмазів. У січні-лютому 2022 року обсяги його постачань готівки зросли втричі проти середніх показників.

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Примітно, що як мінімум десять поставок від RBI прибули до москви вже після початку повномасштабної війни — 24 лютого або пізніше. Це підтверджують накладні, які вказують, що відправка здійснювалася практично за кілька днів до вторгнення.

Тоді як офіційний представник Raiffeisen Bank Кристоф Данц заявив, що банк зупинив постачання готівки одразу після початку бойових дій. Він також наголосив, що на момент перевезень вони не порушували санкцій, адже заборону на експорт валюти ЄС і США запровадили лише 24 лютого 2022 року. Усі три фінустанови, задіяні в операціях, наполягають на тому, що діяли в межах законодавства.

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Професор політичних наук Девід Сзаконі вважає, що ці масові поставки готівки могли мати кілька цілей. Однією з них була підготовка до економічної ізоляції — російські багатії боялися замороження активів на Заході, тому поспішали вивести гроші. Інша можлива причина — фінансування мереж підкупу в Україні.

кремль міг готувати ресурси для спроби підкупу українських політиків, бізнесменів та впливових осіб, щоб схилити їх на свій бік. Також у приватному секторі спостерігалася паніка: заможні росіяни розуміли ризики санкцій і намагалися захистити свої статки, пояснює Сзаконі.

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