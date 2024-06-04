Обсяги приватних грошових переказів продовжують скорочуватись — Finance.ua

Обсяги приватних грошових переказів продовжують скорочуватись Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Обсяги приватних грошових переказів продовжують скорочуватись, unsplash.com

Обсяги приватних грошових переказів у квітні зменшилися на 5,7% та становили 0,9 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 15.5%, водночас інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали зросли на 12.0%.

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Загалом офіційними каналами надіслано на 2.3% переказів менше, ніж у квітні минулого року, зі свого боку потік через неформальні канали зменшився на 9.2% порівняно з квітнем минулого року.

Усього за січень — квітень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 8.0%: чиста оплата праці скоротилася на 18.7%, водночас приватні трансферти зросли на 17.0%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось , що обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 16.5% та становили 0.9 млрд доларів.

Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.

Довідка Finance.ua:

обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком та становили 11,6 млрд доларів;

2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком;

у 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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