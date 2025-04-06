Обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд гривень — Finance.ua

Обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд гривень Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд гривень

Обсяг конкурентних закупівель в Україні збільшився з 616,8 мільярда гривень у 2023 році до 841 мільярда гривень у 2024-му.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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Зазначається, що за результатами конкурентних закупівель минулого року замовники уклали договорів на 789,5 млрд грн. Також зросла участь бізнесу в торгах — з 2,03 пропозицій на торги у 2023 році до 2,38 пропозиції у 2024 році.

Зростання обсягів через Prozorro

За словами віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, сума укладених угод через державний маркетплейс Prozorro Market зросла майже в 5 разів — до 67,3 мільярда гривень.

Водночас економія для бюджету за чотири роки роботи цього інструменту перевищила 11,4 мільярда гривень.

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Свириденко наголосила, високий рівень конкурентності закупівель зберігається навіть у прифронтових областях, де у 2024 році 77% закупівель відбулися конкурентно у Запорізькій області та 63% - у Харківській.

Новий механізм для оборонного сектору

У 2024 році система Prozorro запровадила новий механізм рамкових угод для оборонного сектору. Цей механізм забезпечує прозорість та конкуренцію, але захищає інформацію про постачальників.

Завдяки цьому обсяг конкурентних закупівель для оборони за 2023−2024 роки зріс більш як удвічі — з 60 до 168,4 млрд грн.

У міністерстві нагадали, що торік на Prozorro відбулися перші тендери на закупівлю вітчизняних FPV-дронів та розмінування сільгоспземель.

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Також запрацювала система закупівель за міжнародними правилами, за якою уклали договорів на 700 млн грн, зокрема на закупівлю зарядних станцій для лікарень за кошти Світового банку та відновлення мереж за кошти Червоного Хреста.

За словами генерального директора ДП «Прозорро» Миколи Ткаченка, минулого року підприємство впровадило низку нових цифрових рішень, включаючи електронний контрактинг, нові кваліфікаційні критерії та англомовну версію сайту.

Крім того, Prozorro підключили до системи DREAM для відстеження закупівель з відбудови України та інтегрували з «Трембітою» для обміну даними між державними реєстрами. У 2025 році планують розширити ці інтеграції для спрощення роботи користувачів.

Укрінформ За матеріалами:

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