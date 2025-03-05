Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 млрд грн: скільки бюджетних коштів заощадили — Finance.ua

Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 млрд грн: скільки бюджетних коштів заощадили Сьогодні 15:14

Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 млрд грн: скільки бюджетних коштів заощадили

Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки — обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія — вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн.

Серед інших популярних товарів:

Пальне — 17,3 млрд грн

Ліки — 13,1 млрд грн

Дрони — 4 млрд грн

Медичні матеріали — 3,8 млрд грн

М’ясо — 3,6 млрд грн

Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

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«Обсяг продажів у Prozorro Market досяг рекордних 100 мільярдів гривень, чверть цієї суми припадає на закупівлю електроенергії. Також державні замовники, яких уже понад 14 тисяч, через каталог найчастіше купують пальне, ліки, дрони та харчові продукти. Для них цей інструмент має низку переваг: швидкість закупівель — усього 9 днів, перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Для держави ж це суттєва економія ресурсів — вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Зараз працюємо над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари", — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

У Prozorro Market необхідні товари можна придбати за 9 днів, адже у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною.

«Під час повномасштабної війни швидкість і ефективність закупівель стали критично важливими. Ми розуміли, що не можемо дозволити собі зайву бюрократію, і тому прискорили кваліфікацію постачальників і підготували всю необхідну тендерну документацію. Зараз наш головний фокус — розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і для оборонних потреб», — наголосив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

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