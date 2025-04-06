Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні — Finance.ua
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Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні

Казна та Політика
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Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні
Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні
У березні до загального фонду державного бюджету, за оперативними даними, надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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Надходження платежів від Податкової служби становили 159,4 млрд грн.
З них:
  • 86,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 26,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 25,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,5 млрд грн, відшкодовано — 13,7 млрд грн);
  • 14,2 млрд грн — акцизний податок; 3,9 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.
Міжнародна допомога у березні становила 97,8 млрд грн, у межах реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
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У цілому, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
За матеріалами:
Finance.ua
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