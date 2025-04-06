Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні — Finance.ua

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні Сьогодні 17:15 — Казна та Політика

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у березні

У березні до загального фонду державного бюджету, за оперативними даними, надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Надходження платежів від Податкової служби становили 159,4 млрд грн.

З них:

86,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

26,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

25,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,5 млрд грн, відшкодовано — 13,7 млрд грн);

14,2 млрд грн — акцизний податок; 3,9 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Міжнародна допомога у березні становила 97,8 млрд грн, у межах реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

У цілому, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.



Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

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