Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку» — Finance.ua

Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку» Сьогодні 09:11

Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку»

584,9 млн грн з урахуванням ПДВ надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками півріччя роботи онлайн-аукціонів «Земельного банку». Це проєкт Фонду держмайна України для ефективного управління державними сільгоспземлями.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За підсумками понад 270 успішних аукціонів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі Зембанк передав в суборенду понад 20 тис. га земель у 17 областях України.

Цікаві цифри

У середньому за лоти Зембанку змагаються 8 учасників на торги.

У результаті конкуренції вартість суборенди в середньому зростає майже в 7 разів.

Найактивніше учасники змагалися за ділянки у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях (в середньому по 14 учасників на лот).

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«Вже за перші пів року роботи в системі „Земельний банк“ став лідером за кількістю залучених коштів серед усіх організаторів земельних торгів, що відбуваються на Прозорро. Продажі з осені 2021 року. Сьогодні ми бачимо, що державні сільгоспземлі користуються попитом, а вартість суборенди за підсумками торгів зростає майже у 7 разів. Тоді як в середньому на земельних торгах вартість ділянок зростає вдвічі», — розповідає СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.

Серед регіонів за найвищою середньою ціною за гектар лідером є Івано-Франківська область — 47,5 тис. грн разом з ПДВ. Водночас за підсумками торгів найвищу вартість за гектар має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині — 56 тис. грн разом з ПДВ.

Станом на 3 квітня в електронній системі «Прозорро.Продажі» доступні 394 земельні ділянки для суборенди загальною площею майже 12 тис. га. Також «Земельний банк» готує до оголошення на торги із суборенди другий пул державних сільгоспземель.

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