Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку» — Finance.ua
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Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку»

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Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку»
Скільки отримав бюджет за пів року торгів «Земельного банку»
584,9 млн грн з урахуванням ПДВ надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками півріччя роботи онлайн-аукціонів «Земельного банку». Це проєкт Фонду держмайна України для ефективного управління державними сільгоспземлями.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
За підсумками понад 270 успішних аукціонів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі Зембанк передав в суборенду понад 20 тис. га земель у 17 областях України.

Цікаві цифри

  • У середньому за лоти Зембанку змагаються 8 учасників на торги.
  • У результаті конкуренції вартість суборенди в середньому зростає майже в 7 разів.
  • Найактивніше учасники змагалися за ділянки у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях (в середньому по 14 учасників на лот).
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«Вже за перші пів року роботи в системі „Земельний банк“ став лідером за кількістю залучених коштів серед усіх організаторів земельних торгів, що відбуваються на Прозорро. Продажі з осені 2021 року. Сьогодні ми бачимо, що державні сільгоспземлі користуються попитом, а вартість суборенди за підсумками торгів зростає майже у 7 разів. Тоді як в середньому на земельних торгах вартість ділянок зростає вдвічі», — розповідає СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.
Серед регіонів за найвищою середньою ціною за гектар лідером є Івано-Франківська область — 47,5 тис. грн разом з ПДВ. Водночас за підсумками торгів найвищу вартість за гектар має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині — 56 тис. грн разом з ПДВ.
Станом на 3 квітня в електронній системі «Прозорро.Продажі» доступні 394 земельні ділянки для суборенди загальною площею майже 12 тис. га. Також «Земельний банк» готує до оголошення на торги із суборенди другий пул державних сільгоспземель.
За матеріалами:
Finance.ua
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