Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше — Finance.ua

Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше Сьогодні 21:11 — Казна та Політика

Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше

У січні-лютому 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 16,68 млрд грн, що на 12,8% або 1,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Хто сплатив найбільше

Фізичні особи — підприємці сплатили найбільшу суму єдиного податку — 13,31 млрд грн. Цей показник перевищив сплату відповідного періоду минулого року на 13,4%, або на 1,57 млрд гривень.

Юридичні особи — платники єдиного податку перерахували 2,11 млрд грн, що на 8,8%, або на 0,17 млрд грн більше січня — лютого 2025 року.

Сільгосптоваровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75%, поповнили місцеві бюджети на 1,26 млрд грн.

Це також вище за показники відповідного періоду минулого року на 15,6%, або на 0,17 млрд гривень.

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Лідери у сплаті єдиного податку:

Київ — 3,64 млрд грн;

Дніпропетровська обл. — 1,45 млрд грн;

Львівська обл. — 1,38 млрд грн;

Харківська обл. — 1,21 млрд гривень.

У податковій нагадали, відповідно до законодавчих змін, платники єдиного податку сплачують військовий збір.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).

підприємці третьої групи — 1% від отриманого доходу щоквартально.

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