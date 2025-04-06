Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше — Finance.ua

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Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше

Казна та Політика
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Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше
Надходження єдиного податку збільшились: де сплачують найбільше
У січні-лютому 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 16,68 млрд грн, що на 12,8% або 1,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Хто сплатив найбільше

Фізичні особи — підприємці сплатили найбільшу суму єдиного податку — 13,31 млрд грн. Цей показник перевищив сплату відповідного періоду минулого року на 13,4%, або на 1,57 млрд гривень.
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Юридичні особи — платники єдиного податку перерахували 2,11 млрд грн, що на 8,8%, або на 0,17 млрд грн більше січня — лютого 2025 року.
Сільгосптоваровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75%, поповнили місцеві бюджети на 1,26 млрд грн.
Це також вище за показники відповідного періоду минулого року на 15,6%, або на 0,17 млрд гривень.
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Лідери у сплаті єдиного податку:
  • Київ — 3,64 млрд грн;
  • Дніпропетровська обл. — 1,45 млрд грн;
  • Львівська обл. — 1,38 млрд грн;
  • Харківська обл. — 1,21 млрд гривень.
У податковій нагадали, відповідно до законодавчих змін, платники єдиного податку сплачують військовий збір.
Ставки військового збору:
  • ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).
  • підприємці третьої групи — 1% від отриманого доходу щоквартально.
За матеріалами:
Finance.ua
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