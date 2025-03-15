Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової — Finance.ua

Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової Сьогодні 09:21 — Казна та Політика

Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової

Минулого місяця до загального фонду державного бюджету України надійшло 15,2 млрд грн акцизного податку з вироблених та імпортованих підакцизних товарів. Це на 88,9% (7,2 млрд грн) більше, ніж у лютому 2024 року.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Зазначається, що тенденція зростання цього податку зберігається другий місяць поспіль.

Показник доходів виконаний на 153,4%, що дозволило залучити додаткові 5,3 млрд грн до бюджету.

Фактори зростання надходжень:

акцизний податок із вироблених та ввезених тютюнових виробів - на 5,1 млрд грн, або 180,9% від доведеного завдання (6,3 млрд грн);

акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції - на 0,05 млрд грн, або 108,7% від доведеного завдання (0,6 млрд гривень).

Нагадаємо, за минулий рік 240 тисяч платників податку на прибуток подали звітність. До сплати нараховано 275,8 млрд гривень, що на 56,3 млрд гривень (+25,7%) більше, ніж було сплачено у 2023 році.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.