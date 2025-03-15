Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової

Казна та Політика
16
Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової
Надходження акцизного податку у лютому зросли майже на 90%: дані податкової
Минулого місяця до загального фонду державного бюджету України надійшло 15,2 млрд грн акцизного податку з вироблених та імпортованих підакцизних товарів. Це на 88,9% (7,2 млрд грн) більше, ніж у лютому 2024 року.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що тенденція зростання цього податку зберігається другий місяць поспіль.
Читайте також
Показник доходів виконаний на 153,4%, що дозволило залучити додаткові 5,3 млрд грн до бюджету.
Фактори зростання надходжень:
  • акцизний податок із вироблених та ввезених тютюнових виробів - на 5,1 млрд грн, або 180,9% від доведеного завдання (6,3 млрд грн);
  • акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції - на 0,05 млрд грн, або 108,7% від доведеного завдання (0,6 млрд гривень).
Нагадаємо, за минулий рік 240 тисяч платників податку на прибуток подали звітність. До сплати нараховано 275,8 млрд гривень, що на 56,3 млрд гривень (+25,7%) більше, ніж було сплачено у 2023 році.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems