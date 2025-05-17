Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники — Finance.ua

Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники
Обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за квітень зріс на 3,3%, на рахунках юридичних осіб — на 1,5%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Як змінився обсяг коштів від початку року
З початку року обсяг гривневих коштів населення на рахунках у банках, відповідно до оперативних даних, зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб — на 0,6%.
Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні повномасштабного вторгнення.
За даними регулятора, банки і далі зі значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатні обсяги високоякісних ліквідних активів.
Як зазначили в НБУ, цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного.
Однак це скорочення доволі швидко компенсується та не має відчутного впливу на стан ліквідності банківської системи
Нагадаємо, обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $189,51 млн. Українці за місяць купили готівкової валюти на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
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