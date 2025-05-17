Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники — Finance.ua
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Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники

Казна та Політика
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Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники
Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках удвічі перевищив довоєнні показники
Обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за квітень зріс на 3,3%, на рахунках юридичних осіб — на 1,5%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як змінився обсяг коштів від початку року

З початку року обсяг гривневих коштів населення на рахунках у банках, відповідно до оперативних даних, зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб — на 0,6%.
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Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні повномасштабного вторгнення.
За даними регулятора, банки і далі зі значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатні обсяги високоякісних ліквідних активів.
Як зазначили в НБУ, цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного.
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Однак це скорочення доволі швидко компенсується та не має відчутного впливу на стан ліквідності банківської системи
Нагадаємо, обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $189,51 млн. Українці за місяць купили готівкової валюти на $1,727 млрд, а продали — на $1,539 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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