Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою — Finance.ua

Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою

Уряд прийняв рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Кабінет Міністрів України затвердив порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Рішення уряду спрямоване на підвищення рівня прозорості митних процедур та ефективності контролю за переміщенням товарів через митний кордон України», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що практика використання бодікамер довела свою ефективність у межах пілотного проєкту Держмитслужби, реалізованого протягом 2023 — 2024 років у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці за підтримки Консультативної місії ЄC.

Згідно з новим порядком, бодікамери стають невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням.

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Бодікамери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення бодікамер або видалення відеозаписів забороняється.

Особливу увагу приділено інформуванню громадян: у пунктах пропуску розміщуватимуться попереджувальні повідомлення про ведення відеофіксації, а у разі їх відсутності посадові особи будуть повідомляти про це усно.

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Порядок також чітко визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема, він встановлює, що віддалений онлайн-доступ до записів забезпечуватиметься цілодобово за наявності технічної можливості. Також порядком заборонено використання бодікамер в особистих цілях, позаслужбовий час і несанкціонований доступ до відеозаписів.

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