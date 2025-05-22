Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою

Особисті фінанси
30
Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою
Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою
Уряд прийняв рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Кабінет Міністрів України затвердив порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Рішення уряду спрямоване на підвищення рівня прозорості митних процедур та ефективності контролю за переміщенням товарів через митний кордон України», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що практика використання бодікамер довела свою ефективність у межах пілотного проєкту Держмитслужби, реалізованого протягом 2023 — 2024 років у пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці за підтримки Консультативної місії ЄC.
Згідно з новим порядком, бодікамери стають невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням.
Читайте також
Бодікамери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення бодікамер або видалення відеозаписів забороняється.
Особливу увагу приділено інформуванню громадян: у пунктах пропуску розміщуватимуться попереджувальні повідомлення про ведення відеофіксації, а у разі їх відсутності посадові особи будуть повідомляти про це усно.
Читайте також
Порядок також чітко визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема, він встановлює, що віддалений онлайн-доступ до записів забезпечуватиметься цілодобово за наявності технічної можливості. Також порядком заборонено використання бодікамер в особистих цілях, позаслужбовий час і несанкціонований доступ до відеозаписів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems