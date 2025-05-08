Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень — Finance.ua

Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень Сьогодні 09:45

Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень

З початку 2025 року митники виявили понад 3 200 випадків порушення митних правил на загальну суму близько 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У понад 1 200 випадках були тимчасово вилучені товари, які стали об’єктами правопорушення, загальною вартістю понад 306 мільйонів гривень. Серед них:

промислові товари — на 170 млн грн,

автомобілі — на 108 млн грн,

продовольчі товари — на 27 млн грн,

валюта — на 2,2 млн грн.

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Також у понад 600 справах порушників оштрафували на 17,3 млн грн, і загалом до бюджету вже надійшло 18,1 млн грн, з урахуванням попередніх періодів.

До суду митниці передали майже 2 000 справ на загальну суму 2,4 мільярда гривень. За рішенням судів, порушникам призначено штрафи і конфіскацію майна на суму 1,9 мільярда гривень.

Інфографіка: Державна митна служба

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