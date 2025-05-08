Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень — Finance.ua
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Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень

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Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень
Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди гривень
З початку 2025 року митники виявили понад 3 200 випадків порушення митних правил на загальну суму близько 2,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У понад 1 200 випадках були тимчасово вилучені товари, які стали об’єктами правопорушення, загальною вартістю понад 306 мільйонів гривень. Серед них:
  • промислові товари — на 170 млн грн,
  • автомобілі — на 108 млн грн,
  • продовольчі товари — на 27 млн грн,
  • валюта — на 2,2 млн грн.
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Також у понад 600 справах порушників оштрафували на 17,3 млн грн, і загалом до бюджету вже надійшло 18,1 млн грн, з урахуванням попередніх періодів.
До суду митниці передали майже 2 000 справ на загальну суму 2,4 мільярда гривень. За рішенням судів, порушникам призначено штрафи і конфіскацію майна на суму 1,9 мільярда гривень.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба
За матеріалами:
Finance.ua
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