Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев — Finance.ua
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Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев

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Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев
Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев
В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податківці будуть оснащені боді-камерами.
Про це заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.
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«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби „порєшать“ з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом», — наголосив він.
Голова фінансового комітету Ради також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України 2025 року планує збільшити кількість планових перевірок платників податків. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
За її словами, всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:
  • юридичних осіб — 3325;
  • фінансових установ та постійних представництв нерезидентів — 167;
  • фізичних осіб — 1028;
  • юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ — 266.
«Отож податкова збільшує свої апетити. На 1244 більше платників податків, або на 35% податкова запланувала перевірити у 2025 році, ніж цьогоріч, при цьому юридичних осіб на 43% більше та фізичних осіб — на 12%», — уточнила народна депутатка.
І додала, що таке збільшення є наслідком завершення дії норми Податкового кодексу, якою визначалися обмежені (але більш об’єктивні) критерії для формування плану-графіка проведення документальних перевірок на 2023 та 2024 роки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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