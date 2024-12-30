Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев Сьогодні 09:39

Податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок, — Гетманцев

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податківці будуть оснащені боді-камерами.

Про це заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

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«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби „порєшать“ з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом», — наголосив він.

Голова фінансового комітету Ради також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України 2025 року планує збільшити кількість планових перевірок платників податків. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:

юридичних осіб — 3325;

фінансових установ та постійних представництв нерезидентів — 167;

фізичних осіб — 1028;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ — 266.

«Отож податкова збільшує свої апетити. На 1244 більше платників податків, або на 35% податкова запланувала перевірити у 2025 році, ніж цьогоріч, при цьому юридичних осіб на 43% більше та фізичних осіб — на 12%», — уточнила народна депутатка.

І додала, що таке збільшення є наслідком завершення дії норми Податкового кодексу, якою визначалися обмежені (але більш об’єктивні) критерії для формування плану-графіка проведення документальних перевірок на 2023 та 2024 роки.

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