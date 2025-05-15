Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди — Finance.ua
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Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди

Казна та Політика
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Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди
Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди
Мобільні сканувальні системи — це не альтернатива стаціонарним сканерам. Нові машини поповнять п’ять митних постів й замінять менш результативні технології перевірки вмісту транспортних засобів.
Як йдеться у повідомленні Державної митної служби, це скоротить час огляду комерційної техніки чи приватних автомобілів, сприятиме переведенню постів на сучасні стандарти організації роботи митного контролю.
Три мобільні сканери на тривісній ходовій базі Mercedes-Benz Actros уже успішно пройшли фінальні випробування навчених екіпажів і тепер у повному обсязі працюватимуть у пунктах пропуску «Порубне — Сірет» на кордоні з Румунією та «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.
Ще одна машина-сканер посилить спецпарк на поромному пункті пропуску «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією. На сьогодні цей важливий МАПП відкриває двері для прямого транспортного коридору до країн Південної Європи та Туреччини й далі до країн Азії.
Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди
Ще дві машини в стадії випробування. Невдовзі й вони підсилять технічне оснащення пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин» на кордоні з Польщею.
Усі п’ять 26-тонних автомобілів Mercedes-Benz Actros 2648 з колісною формулою 6×4 та потужністю двигуна в 358 кВт/476 к.с. мають нульовий пробіг. За машинами закріплені водії зі штатних інспекторів митної служби, котрі володіють посвідченням категорії С.
Працюватимуть на мобільних рентген-комплексах моніторингу транспорту добре підготовлені екіпажі. Для них проведено навчання роботи на сканувальних системах за програмами провідних європейських країн.
Освітній курс з практичними тренінгами охопив повний спектр функціональних можливостей обладнання, що дозволить забезпечити ефективне застосування техніки з першого дня її введення в експлуатацію.
За матеріалами:
Телеканал 24
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