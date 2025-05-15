Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди — Finance.ua

Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди Сьогодні 03:04 — Казна та Політика

Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди

Мобільні сканувальні системи — це не альтернатива стаціонарним сканерам. Нові машини поповнять п’ять митних постів й замінять менш результативні технології перевірки вмісту транспортних засобів.

Як йдеться у повідомленні Державної митної служби , це скоротить час огляду комерційної техніки чи приватних автомобілів, сприятиме переведенню постів на сучасні стандарти організації роботи митного контролю.

Три мобільні сканери на тривісній ходовій базі Mercedes-Benz Actros уже успішно пройшли фінальні випробування навчених екіпажів і тепер у повному обсязі працюватимуть у пунктах пропуску «Порубне — Сірет» на кордоні з Румунією та «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

Ще одна машина-сканер посилить спецпарк на поромному пункті пропуску «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією. На сьогодні цей важливий МАПП відкриває двері для прямого транспортного коридору до країн Південної Європи та Туреччини й далі до країн Азії.

Ще дві машини в стадії випробування. Невдовзі й вони підсилять технічне оснащення пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин» на кордоні з Польщею.

Усі п’ять 26-тонних автомобілів Mercedes-Benz Actros 2648 з колісною формулою 6×4 та потужністю двигуна в 358 кВт/476 к.с. мають нульовий пробіг. За машинами закріплені водії зі штатних інспекторів митної служби, котрі володіють посвідченням категорії С.

Працюватимуть на мобільних рентген-комплексах моніторингу транспорту добре підготовлені екіпажі. Для них проведено навчання роботи на сканувальних системах за програмами провідних європейських країн.

Освітній курс з практичними тренінгами охопив повний спектр функціональних можливостей обладнання, що дозволить забезпечити ефективне застосування техніки з першого дня її введення в експлуатацію.

Телеканал 24 За матеріалами:

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