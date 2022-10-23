Обов'язкова евакуація: уряд дає 2200 грн на людину — Верещук — Finance.ua

Обов'язкова евакуація: уряд дає 2200 грн на людину — Верещук Вчора 14:02 — Казна та Політика

Обов'язкова евакуація: уряд дає 2200 грн на людину — Верещук

У рамках обов’язкової евакуації українці отримують кеш-підтримку від уряду.

Про це розповіла віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час включення в прямий ефір на телеканалі «Інтер».

«Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибутті», — розповіла посадовець.

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За її словами, також уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі — Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня впровадило Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування;

переселенці з тимчасово окупованої території можуть претендувати на виплату по 2 тис. грн на дорослих та по 3 тис. грн на дітей. Водночас якщо виплата затримується більш ніж на місяць, необхідно звернутися до органу соцзахисту та з’ясувати причину.



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