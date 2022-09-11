Чи мають право ВПО на податкову знижку за оренду житла — Finance.ua

Чи мають право ВПО на податкову знижку за оренду житла
Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку).
Про це повідомляє Бориспільська ДПІ ГУ ДПС у Київській області.
Для цього необхідно подати до податкових органів:
- декларацію про майновий стан і доходи;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копію договору оренди житла;
- платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;
- заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.
Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.
Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180 000 гривень.
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