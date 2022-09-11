Чи мають право ВПО на податкову знижку за оренду житла — Finance.ua

Чи мають право ВПО на податкову знижку за оренду житла Вчора 12:13 — Особисті фінанси

Чи мають право ВПО на податкову знижку за оренду житла, www.freepik.com

Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку).

Про це повідомляє Бориспільська ДПІ ГУ ДПС у Київській області.

Для цього необхідно подати до податкових органів:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

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Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180 000 гривень.

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