Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Резнікова — Finance.ua

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Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Резнікова

Казна та Політика
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Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Резнікова
Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Резнікова
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
Про це повідомила член комітету Ірина Фріз.
«Комітет на засіданні в понеділок підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. „За“ проголосували 16 членів комітету (загалом до складу комітету входять 20 народних депутатів. — Ред.) і двоє утрималися», — сказала Фріз у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
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Згідно з регламентом Верховної Ради, далі парламент зможе розглянути питання відставки Резнікова на найближчому пленарному засіданні.
Водночас на своїй сторінці у Фейсбуці парламентарій зазначила, що в рішенні комітету йдеться також про рекомендацію звіту Резнікова (тривалістю до 10 хвилин) у Верховній Раді України.
«Водночас внесла пропозицію щодо звіту мінімум до 20 хвилин. Також переконана в необхідності повноцінного звіту з можливістю поставити запитання міністру й отримати відповіді», — уточнила вона.
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Фріз виступила категорично проти того, щоб «за оплесками та словами вдячності ми припиняли раціонально мислити й аналізувати дії Резнікова та його команди на посаді».
«А це й відмова підтримати під час затвердження бюджету на 2022 рік збільшення фінансування Збройних сил України. Закупівлі зі стовідсотковою передплатою фірмам, які зірвали постачання. Корупційні закупівлі, за якими вже ведуться справи; збій логістичного забезпечення; лише через тиск повернення до закупівель на Prozzoro; система харчування, яка геть не відповідає стандартам НАТО, та реформа, яку згорнули; зволікання з ракетною програмою», — додала нардеп.
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Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.
Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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