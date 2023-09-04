День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков

Один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Укрінформу.

«День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так», — зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині - це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Читайте також Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти — у тому числі на армію.

«Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців», — додав міністр оборони.

Як повідомлялось раніше, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів під 100 мільярдів доларів допомоги — це озброєння та військова техніка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.