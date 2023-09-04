День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков — Finance.ua
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День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков

Казна та Політика
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День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков
День війни коштує Україні $100 мільйонів — Резніков
Один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Укрінформу.
«День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так», — зазначив Резніков.
При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині - це 3% від усього, що «потрапило на війну».
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Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти — у тому числі на армію.
«Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців», — додав міністр оборони.
Як повідомлялось раніше, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів під 100 мільярдів доларів допомоги — це озброєння та військова техніка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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