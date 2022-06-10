Обміняти готівкові гривні на місцеву валюту можна ще в одній країні Європи — Finance.ua

Обміняти готівкові гривні на місцеву валюту можна ще в одній країні Європи

Вчора 09:14 — Особисті фінанси

Обміняти готівкові гривні на місцеву валюту можна ще в одній країні Європи

Національний банк України підписав угоду центральним банком Швеції (Riksbank). Угода відкриває для українців можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту.

Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко на сторінці у Facebook.

Читайте також Де українцям обміняти гривню на інші валюти у країнах Європи

За його даними, обмін гривні на шведські крони здійснюватиме найбільша біржова компанія в Швеції Forex.

Умови програми обміну аналогічні угодам з іншими європейськими центробанками:

скористатися обміном можуть українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції;

одна особа може обміняти до 10 000 грн.

Обмінний курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на сайті Банку Швеції, додав Шевченко.

Довідка Finance.ua:

у Бельгії з 1 червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банках;

також українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.