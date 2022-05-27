Де українцям обміняти гривню на інші валюти у країнах Європи — Finance.ua

За кордоном українці стикаються з тим, що треба обміняти готівку, яку взяли з собою. Портал Інформатор Гроші дізнався, де їх обміняти та які ліміти у країнах Євросоюзу.
Якщо у вас на банківських рахунках є гривні, то в країнах Європи можна розплачуватися карткою. Також гроші з гривневої картки можна зняти у банкоматі. З готівкою складніше.
Поки що обміняти гривню на євро та національні європейські валюти можна лише в окремих банках.
Польща
З 25 березня українці можуть звернутися до окремих відділень PKO Bank Polski для обміну готівкової гривні на польські злоті у Варшаві та на територіях, розташованих неподалік України.
Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Приймаються для обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не обмінюють). Для обміну потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або дійсний закордонний паспорт. Обмін відбувається за курсом, встановленим Нацбанком України. Наразі це 0,13 злотих за 1 гривню.
В Erste Bank Oesterreich одна людина може обміняти до 300 євро, для цього також потрібно мати дійсний закордонний паспорт.
Німеччина
Біженці з України з 24 травня можуть обмінювати у банках-учасниках до 10 тисяч гривень. Допускається обмін цієї суми як повністю, і частинами. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1 000 гривень.
Курс, за яким здійснюватиметься обмін протягом наступного тижня, публікуватиметься щоп’ятниці о 14.00 за посиланням: www.bundesbank.de/wechselkurse-uah. Нині за 1 євро дають 33,33 грн.
Більш детальну інформацію про те, які банки у Німеччині надають обмін, потрібно дивитися на місцях.
Обмін гривень на євро фіксуватиметься у онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ). При цьому перевірятимуться та зберігатимуться особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який бажатиме обміняти гроші. Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони воєнних дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.