Де українцям обміняти гривню на інші валюти у країнах Європи — Finance.ua

Де українцям обміняти гривню на інші валюти у країнах Європи

Вчора 09:00 — Валюта

За кордоном українці стикаються з тим, що треба обміняти готівку, яку взяли з собою. Портал Інформатор Гроші дізнався, де їх обміняти та які ліміти у країнах Євросоюзу.

Якщо у вас на банківських рахунках є гривні, то в країнах Європи можна розплачуватися карткою. Також гроші з гривневої картки можна зняти у банкоматі. З готівкою складніше.

Поки що обміняти гривню на євро та національні європейські валюти можна лише в окремих банках.

Польща

З 25 березня українці можуть звернутися до окремих відділень PKO Bank Polski для обміну готівкової гривні на польські злоті у Варшаві та на територіях, розташованих неподалік України.

Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Приймаються для обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не обмінюють). Для обміну потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або дійсний закордонний паспорт. Обмін відбувається за курсом, встановленим Нацбанком України. Наразі це 0,13 злотих за 1 гривню.

Список відділень, де можна здійснити обмін: https://cutt.ly/MSZI8c8

Докладніше про обмін у Польщі: https://cutt.ly/hSZIEmI

Угорщина

В Угорщині обмін готівкової гривні здійснює OTP Bank.

У відділеннях цього банку українські громадяни можуть обміняти гривню на угорські форинти в межах ліміту 15 000 грн на одну транзакцію.

Крім того, банк пропонує відкрити рахунок у форинтах у спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині, які надають цю послугу.

Ця можливість доступна українцям віком від 18 років (від 14 до 18 років обов’язковою є присутність батьків або законних опікунів) за наявності дійсного паспорта або проїзного документа.

Перелік відділень та докладна інформація: https://cutt.ly/lSSmuj5

Молдова

Для підтримки громадян України OTP Bank проводить валютні операції з українською валютою у своїх відділеннях, розташованих у прикордонних регіонах Молдови та деяких філіях у Кишиневі.

Обмінні операції здійснюються насамперед на підставі посвідчення особи, виданого органами влади України (внутрішній або закордонний паспорт).

Для забезпечення рівного доступу до таких валютних операцій банком встановлено ліміт обміну гривні — до 5 000 грн на клієнта на день.

Перелік відділень та докладна інформація: https://cutt.ly/fSSmZni

Румунія

У Румунії обмін української гривні на румунські леї здійснює Banca Comercială Română.

11 відділень цього банку біля кордону з Україною додатково підкріплено готівкою для допомоги українцям, які перетинають кордон цієї країни.

Громадяни України можуть обміняти гривні на суму до 1000 румунських лей на одну особу, маючи дійсний закордонний паспорт.

Список відділень, де можна здійснити обмін: https://cutt.ly/LSSWmVh

Словаччина

У Словаччині обмінювати гривні на євро розпочав Tatra banka (дочірній банк групи Raiffeisen).

Добовий ліміт на одну особу становить 250 євро. При обміні грошей громадянам України необхідно надати дійсний закордонний паспорт.

Обмін відбувається у Братиславі в головному офісі банку, розташованому у торговому центрі Tatracentrum на Hodžovo náměstí (з 9.00 до 15.00).

Також можна обміняти гривні на євро у містах Бистриця, Гуменні, Кошице, Михаловці, Нітра, Прешов, Трнава, Жиліна також з 09.00 до 15.00.

Крім того, у відділеннях Tatra banka українці зможуть відкрити рахунок, на який готівкова гривня зараховуватиметься на платіжну картку відповідно до курсу євро.

Чеська Республіка

У Чехії безпосередньо обміняти гривню на чеські крони не можна. Але відділення Райффайзенбанк зможуть викупити у вас гривню. Курс буде в районі 0,73 крони за 1 гривню (може коливатися).

Для цього вам необхідно буде відкрити рахунок у чеському підрозділі Райффайзена, і на нього будуть зараховані гроші вже в чеській кроні.

Обміняти можна до 5000 грн на добу. Приймаються банкноти номіналом від 20 грн. Подробиці тут

Австрія

В Австрії обміняти готівкову гривню на євро можна у відділеннях Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich.

У Raiffeisen bank одна людина може обміняти до 500 євро на день, маючи дійсний закордонний паспорт.

Список посилань на відділення, в яких можна обміняти готівкову гривню:

Відень, Верхня Австрія, Нижня Австрія: https://cutt.ly/WSSYFQ3

В Erste Bank Oesterreich одна людина може обміняти до 300 євро, для цього також потрібно мати дійсний закордонний паспорт.

Німеччина

Біженці з України з 24 травня можуть обмінювати у банках-учасниках до 10 тисяч гривень. Допускається обмін цієї суми як повністю, і частинами. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1 000 гривень.

Курс, за яким здійснюватиметься обмін протягом наступного тижня, публікуватиметься щоп’ятниці о 14.00 за посиланням: www.bundesbank.de/wechselkurse-uah . Нині за 1 євро дають 33,33 грн.

Більш детальну інформацію про те, які банки у Німеччині надають обмін, потрібно дивитися на місцях.

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Обмін гривень на євро фіксуватиметься у онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ). При цьому перевірятимуться та зберігатимуться особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який бажатиме обміняти гроші. Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони воєнних дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.

Подробиці будуть публікуватися тут

В інших країнах банки поки що не досягли домовленостей із Національним банком України. Тому гривню переважно приймають обмінні пункти за дуже невигідним курсом.

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