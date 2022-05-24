Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро — Finance.ua

Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро

Вчора 09:02 — Валюта

Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро

Біженці від війни в Україні з 24 травня зможуть обмінювати у банках Німеччини гривні на євро.

Відповідної домовленості досягнуто між міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), Об’єднанням німецьких кредитних інститутів (Deutsche Kreditwirtschaft — DK) та Національним банком України.

Міністерство фінансів ФРН, Бундесбанк та Нацбанк України підписали домовленість про обмін 1,5 млрд гривень на євро. Цей документ є важливою умовою для обміну, рамки якого узгоджені з DK. Deutsche Kreditwirtschaft має намір надати підтримку біженцям і разом з банками та ощадкасами, що беруть участь, реалізувати програму обміну, зазначається в пресрелізі.

Умови обміну

Біженці з України з 24 травня зможуть обмінювати у банках-учасниках до 10 тисяч гривень. Допускається обмін цієї суми як повністю, так і частинами.

Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинних серій Нацбанку України.

Комісію за обмін на євро не стягуватимуть.

Обмін проводиться на підставі курсу, оприлюдненого на вебсайті Бундесбанку.

Обмін гривень на євро фіксуватиметься в онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ), щоб уникнути перевищення встановленої стелі обміну 10 тисяч гривень. При цьому перевірятимуться та зберігатимуться особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який бажатиме обміняти гроші. Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони воєнних дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.

Програму обміну гривень на євро заплановано поки що строком на три місяці. Фінансові втрати, які можуть відбутися в рамках обміну, відшкодовуватимуться за рахунок федерального бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.