Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро — Finance.ua
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Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро

Вчора 09:02Валюта
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Банки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євроБанки Німеччини почнуть обмінювати гривню на євро
Біженці від війни в Україні з 24 травня зможуть обмінювати у банках Німеччини гривні на євро.
Відповідної домовленості досягнуто між міністерством фінансів ФРН, Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), Об’єднанням німецьких кредитних інститутів (Deutsche Kreditwirtschaft — DK) та Національним банком України.
Міністерство фінансів ФРН, Бундесбанк та Нацбанк України підписали домовленість про обмін 1,5 млрд гривень на євро. Цей документ є важливою умовою для обміну, рамки якого узгоджені з DK. Deutsche Kreditwirtschaft має намір надати підтримку біженцям і разом з банками та ощадкасами, що беруть участь, реалізувати програму обміну, зазначається в пресрелізі.

Умови обміну

  • Біженці з України з 24 травня зможуть обмінювати у банках-учасниках до 10 тисяч гривень. Допускається обмін цієї суми як повністю, так і частинами.
  • Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинних серій Нацбанку України.
  • Комісію за обмін на євро не стягуватимуть.
  • Обмін проводиться на підставі курсу, оприлюдненого на вебсайті Бундесбанку.
Обмін гривень на євро фіксуватиметься в онлайн-додатку Європейського Центробанку (ЄЦБ), щоб уникнути перевищення встановленої стелі обміну 10 тисяч гривень. При цьому перевірятимуться та зберігатимуться особисті дані кожного повнолітнього біженця з України, який бажатиме обміняти гроші. Для посвідчення особи буде достатньо документів, які потрібні біженцям із зони воєнних дій в Україні для відкриття базового рахунку в Німеччині.
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Програму обміну гривень на євро заплановано поки що строком на три місяці. Фінансові втрати, які можуть відбутися в рамках обміну, відшкодовуватимуться за рахунок федерального бюджету.

Дізнатись актуальну інформацію про курс валют в Україні

За матеріалами: BIN
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