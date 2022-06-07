Українці в Італії зможуть обміняти гривню на євро — Finance.ua

Українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків. Ми очікуємо, що до цієї програми обміну приєднається близько 400 відділень", — ідеться в повідомленні.
Шевченко зазначив, що перелік відділень буде оприлюднено на сайті Банку Італії. Там же зазначатиметьсь і обмінний курс. Програма обміну готівкової гривні розповсюджується й на неповнолітніх осіб без супроводу: від їх імені обміняти гривні зможуть законні опікуни.
Довідка Finance.ua:
НБУ вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини та Національним банком Бельгії.