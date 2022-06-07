Українці в Італії зможуть обміняти гривню на євро — Finance.ua

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Українці в Італії зможуть обміняти гривню на євро

Вчора 14:26Особисті фінанси
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Українці в Італії зможуть обміняти гривню на євроУкраїнці в Італії зможуть обміняти гривню на євро
Українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків.
Про це написав голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.
"Ми підписали угоду з Банком Італії. Процес обміну буде налагоджено вже до кінця червня.
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Українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків. Ми очікуємо, що до цієї програми обміну приєднається близько 400 відділень", — ідеться в повідомленні.
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Шевченко зазначив, що перелік відділень буде оприлюднено на сайті Банку Італії. Там же зазначатиметьсь і обмінний курс. Програма обміну готівкової гривні розповсюджується й на неповнолітніх осіб без супроводу: від їх імені обміняти гривні зможуть законні опікуни.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини та Національним банком Бельгії.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами: Укрінформ
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