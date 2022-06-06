У травні українці активніше продавали валюту, аніж купляли — Finance.ua

На готівковому ринку обсяги операцій суттєво зросли завдяки зняттю Нацбанком стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, то у травні — $216,9 млн.
Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у травні також збільшилися:
до $188,6 млн із $68,8 млн квітні,
та $71,3 млн у березні.
«Чиста» купівля валюти у травні склала $1184 млн у порівнянні з $421,2 млн у квітні та $165 млн у березні.
Нагадаємо, банківські установи розмістили в НБУ «на вихідні» майже 180 млрд грн. Цей обсяг коштів банки розмістили в НБУ через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт.
на думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.