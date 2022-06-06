У травні українці активніше продавали валюту, аніж купляли — Finance.ua

У травні українці активніше продавали валюту, аніж купляли

Вчора 16:01 — Валюта

Обсяги продажу валюти населенням України в травні перевищили обсяги її купівлі на $262,2 млн.

Про це свідчать дані НБУ.

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«Чистий» продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти в умовах введеної Нацбанком з початку війни практично повної заборони на її купівлю населенням.

У травні обсяги продажу валюти скоротилися до $244,1 млн з $252,6 млн квітні та $375,3 млн у березні, тоді як обсяги купівлі склали $10,2 млн порівняно з $8,6 млн та $18,6 млн відповідно.

На готівковому ринку обсяги операцій суттєво зросли завдяки зняттю Нацбанком стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, то у травні — $216,9 млн.

Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у травні також збільшилися:

до $188,6 млн із $68,8 млн квітні,

та $71,3 млн у березні.

«Чиста» купівля валюти у травні склала $1184 млн у порівнянні з $421,2 млн у квітні та $165 млн у березні.

Нагадаємо, банківські установи розмістили в НБУ «на вихідні» майже 180 млрд грн. Цей обсяг коштів банки розмістили в НБУ через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт.

Довідка Finance.ua:

Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ.

на думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.

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