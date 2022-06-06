У травні українці активніше продавали валюту, аніж купляли — Finance.ua
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У травні українці активніше продавали валюту, аніж купляли

Вчора 16:01Валюта
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Обсяги продажу валюти населенням України в травні перевищили обсяги її купівлі на $262,2 млн.
Про це свідчать дані НБУ.
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«Чистий» продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти в умовах введеної Нацбанком з початку війни практично повної заборони на її купівлю населенням.
У травні обсяги продажу валюти скоротилися до $244,1 млн з $252,6 млн квітні та $375,3 млн у березні, тоді як обсяги купівлі склали $10,2 млн порівняно з $8,6 млн та $18,6 млн відповідно.
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На готівковому ринку обсяги операцій суттєво зросли завдяки зняттю Нацбанком стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, то у травні — $216,9 млн.
Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у травні також збільшилися:
  • до $188,6 млн із $68,8 млн квітні,
  • та $71,3 млн у березні.
«Чиста» купівля валюти у травні склала $1184 млн у порівнянні з $421,2 млн у квітні та $165 млн у березні.
Нагадаємо, банківські установи розмістили в НБУ «на вихідні» майже 180 млрд грн. Цей обсяг коштів банки розмістили в НБУ через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт.

Довідка Finance.ua:

  • Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ.
  • на думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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