Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ — Finance.ua

«Військові облігації — це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими», — заявили у міністерстві.
Як наслідок, ставка дохідності за 3-місячними залишиться на рівні 9,5%, за 6-місячними — 10%, а за 1,5-річними — 11,5%.
У вівторок, 7 червня, відбудеться аукціон з продажу військових облігацій, де пропонуватимуть інструменти зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 років.
Довідка
Finance.ua:
після тримісячної перерви Національний банк оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза — з 10% до 25% річних. Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук: «По-перше, ми хотіли поставити ставку, яка у реальному вимірі буде перевищувати очікуваний рівень інфляції. По-друге, ми обирали той рівень ставки, який на нашу думку міг зробити інструменти в гривні привабливими порівняно зі вкладенням в іноземну валюту, зокрема готівкові долар та євро»;
чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: на думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.