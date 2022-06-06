Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ — Finance.ua

Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ

Вчора 15:05 — Казна та Політика

Міністерство фінансів заявило, що залишить фіксованими ставки за військовими облігаціями попри підвищення облікової ставки Нацбанку до 25%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

В НБУ нагадали, що кошти від розміщення військових облігацій йдуть на фінансування потреб ЗСУ та підтримку економіки України у воєнний час.

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«Військові облігації — це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими», — заявили у міністерстві.

Як наслідок, ставка дохідності за 3-місячними залишиться на рівні 9,5%, за 6-місячними — 10%, а за 1,5-річними — 11,5%.

У вівторок, 7 червня, відбудеться аукціон з продажу військових облігацій, де пропонуватимуть інструменти зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 років.

Довідка Finance.ua:

після тримісячної перерви Національний банк оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза — з 10% до 25% річних. Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук: «По-перше, ми хотіли поставити ставку, яка у реальному вимірі буде перевищувати очікуваний рівень інфляції. По-друге, ми обирали той рівень ставки, який на нашу думку міг зробити інструменти в гривні привабливими порівняно зі вкладенням в іноземну валюту, зокрема готівкові долар та євро»;

чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: на думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.

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