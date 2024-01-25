Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ — Finance.ua

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Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ

Кредит&Депозит
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Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ
Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ
Національний банк залишить облікову ставку на засіданні 25 січня на рівні 15% річних, прогнозують банкіри, опитані «Інтерфакс-Україна».
«Сповільнення інфляції до 5,1% за підсумками 2023 року дає досить широкий простір для пом’якшення монетарної політики НБУ. Але низка ризиків, озвучених під час попереднього засідання комітету з монетарної політики його членами, не дає підстав прогнозувати зниження облікової ставки під час першого засідання комітету цього року», — вважає директорка з ринку капіталів державного Сенс Банку Тетяна Попович.

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За її словами, хоча 2023 рік видався доволі успішним з економічної точки зору: п’ятикратне скорочення інфляції, зростання ВВП більш як на 5%, непогані показники експорту продовольства через український морський коридор, проте ризики безпеки та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги залишаються доволі високими.
«На рівнях нижче вони трансформуються в посилення девальваційних та інфляційних очікувань. Наприкінці минулого року цей механізм красномовно продемонструвало рекордне за всю історію сальдо купівлі/продажу іноземної валюти населенням», — зазначила Попович.
Вона зазначила, що хоча попит на інвалюту значно послабився на початку цього року, девальваційні очікування усе-таки залишаються високими. Ба більше, одним із негативних чинників також є очікування щодо прискорення інфляції, спричинені ефектом низької бази порівняння.

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«НБУ потрібно зберігати достатню привабливість гривневих інструментів заощадження, а значить і облікову ставку. У підсумку я очікую, що під час першого в цьому році засідання більшість членів монетарного комітету проголосують за збереження ставки на рівні 15% річних. Відповідне рішення врешті-решт і буде ухвалено правлінням», — підсумувала Попович.
«Судячи з практики, у січні дуже рідко відбуваються якісь різкі рухи. Я вважаю, що завтра поки що жодного рішення щодо ставок ухвалюватися не буде. Ба більше, мені здається, що навіть змін в операційному дизайні монетарної політики також не варто очікувати», — сказав голова правління Радабанку Андрій Григель.
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Він наголосив, що з урахуванням попередніх заяв Нацбанку, простір для зниження облікової ставки у 2024 році існує.
«Я вважаю, що протягом року ставку знизять, найімовірніше, приблизно до 13%. Найімовірніше, це буде двома зниженнями по 1%», — припустив банкір.
Думку колег поділяє і голова правління Альтбанку Надія Воробйова.
«Очікуємо, що Національний банк України продовжить політику з підтримання привабливості національної валюти і залишить без змін облікову ставку, а також ставки за інструментами монетарної політики», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • У вересні Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20%, чому сприяли подальше сповільнення інфляції та спроможність регулятора забезпечувати курсову стійкість.
  • У жовтні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% з 20%.
  • 15 грудня Національний банк України встановив облікову ставку на рівні 15%, знизивши її з 16%.
  • Кредити, ймовірно, все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки з 16% до 15% річних, вважає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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