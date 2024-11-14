Об’єднано три мобільні застосунки в один: Кличко назвав причину — Finance.ua

Об’єднано три мобільні застосунки в один: Кличко назвав причину Вчора 12:44

Об’єднано три мобільні застосунки в один: Кличко назвав причину

На базі Контактного центру 1551 столиця об’єднала між собою 3 мобільних застосунки — «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551».

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також Кличко поскаржився на дефіцит робочих рук у Києві

Для чого це

Як пояснив мер, це для того, щоб прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у районах столиці й вирішення інших побутових питань у місті стало ефективнішим.

Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва.

«Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю Києва, що робить контроль більш оперативним" — написав він.

Довідка Finance.ua:

Раніше Кличко повідомив, що для якісного функціонування всіх сервісів та комунальних служб столиці не вистачає працівників. Через мобілізацію дефіцит кадрів спостерігається у самих різних структурах, і ситуація лише загострюється. Кількість вакансій лише зростає, а кількість шукачів роботи лише зменшується.

Про нестачу кадрів впродовж останніх місяців повідомляв Київський метрополітен, де дефіцит не тільки машиністів, а й фахівців, без яких функціонування метро неможливо — слюсарів, електромонтерів, електромеханіків. Жінки в метро дійсно працюють на чоловічих посадах, але їх не так багато

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.