ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів — Finance.ua

ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів 26.04.2025, 01:14 — Світ

ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів

Обʼєднані Арабські Емірати використовуватимуть штучний інтелект, щоб написати нові закони та оновити чинне законодавство. Це найбільш амбітна ініціатива такого типу у світі.

Про це пише Financial Times.

Унікальність ініціативи

Дослідники у сфері штучного інтелекту зазначають, що план ОАЕ унікальний. У жодній іншій країні ще не намагалися використовувати ШІ саме для активного переписування законів.

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В інших державах ШІ застосовують здебільшого як допоміжний інструмент: для швидшого аналізу законопроєктів або покращення державних послуг.

А от щоб сам штучний інтелект аналізував великі обсяги правової інформації та сам пропонував зміни до чинного законодавства — такого ще ніхто не робив.

Як ШІ вплине на законодавчий процес

«Ця нова законодавча система, що працює на основі штучного інтелекту, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим», — сказав премʼєр-міністр ОАЕ Мохаммед бін Рашид аль Мактум.

Минулого тижня міністри схвалили створення нового кабінетного органу — Офісу регуляторного інтелекту, який контролюватиме впровадження ШІ в законотворчість. Очікують, що штучний інтелект пришвидшить законодавчий процес на 70%.

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ОАЕ хочуть застосовувати штучний інтелект для аналізу впливу законів на життя громадян і економіку. Для цього хочуть створити велику базу даних, яка включатиме всі федеральні та місцеві закони, а також інформацію з державного сектора — наприклад, судові вироки чи дані про надання державних послуг.

Можливі ризики

Однак дослідники зазначають, що така система може спричинити багато труднощів і ризиків. Наприклад, звичайні користувачі можуть не зрозуміти механізми роботи штучного інтелекту. А ще незрозуміло, чи здатен ШІ тлумачити закони так само, як це роблять люди.

Незважаючи на вражаючі технічні можливості, «ШІ досі має схильність до вигаданих відповідей, нестабільності та ненадійності», попереджає дослідник з Оксфордського університету Вінсент Штраб. Тобто на нього не можна покладатися повністю.

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Водночас, за словами Штраба, ОАЕ хочуть використовувати штучний інтелект не просто як інструмент для допомоги, а як механізм, здатний передбачати потребу в змінах законодавства. Це також може зменшити державні витрати, оскільки зазвичай уряди платять юридичним фірмам за аналіз і ревізію законів.

Поки що невідомо, яку саме систему штучного інтелекту планують використати Обʼєднані Арабські Емірати. Експерти припускають, що, імовірно, їм доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем.

Водночас дослідники наголошують: надзвичайно важливо встановити чіткі межі для роботи ШІ та забезпечити постійний людський контроль. Адже штучний інтелект може запропонувати щось справді дуже дивне — те, що має сенс для машини, але абсолютно не матиме сенсу в контексті реального людського суспільства.

theБабель За матеріалами:

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