ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів — Finance.ua
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ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів

Світ
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ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів
ОАЕ планують використовувати ШІ для написання законів
Обʼєднані Арабські Емірати використовуватимуть штучний інтелект, щоб написати нові закони та оновити чинне законодавство. Це найбільш амбітна ініціатива такого типу у світі.
Про це пише Financial Times.

Унікальність ініціативи

Дослідники у сфері штучного інтелекту зазначають, що план ОАЕ унікальний. У жодній іншій країні ще не намагалися використовувати ШІ саме для активного переписування законів.
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В інших державах ШІ застосовують здебільшого як допоміжний інструмент: для швидшого аналізу законопроєктів або покращення державних послуг.
А от щоб сам штучний інтелект аналізував великі обсяги правової інформації та сам пропонував зміни до чинного законодавства — такого ще ніхто не робив.

Як ШІ вплине на законодавчий процес

«Ця нова законодавча система, що працює на основі штучного інтелекту, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим», — сказав премʼєр-міністр ОАЕ Мохаммед бін Рашид аль Мактум.
Минулого тижня міністри схвалили створення нового кабінетного органу — Офісу регуляторного інтелекту, який контролюватиме впровадження ШІ в законотворчість. Очікують, що штучний інтелект пришвидшить законодавчий процес на 70%.
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ОАЕ хочуть застосовувати штучний інтелект для аналізу впливу законів на життя громадян і економіку. Для цього хочуть створити велику базу даних, яка включатиме всі федеральні та місцеві закони, а також інформацію з державного сектора — наприклад, судові вироки чи дані про надання державних послуг.

Можливі ризики

Однак дослідники зазначають, що така система може спричинити багато труднощів і ризиків. Наприклад, звичайні користувачі можуть не зрозуміти механізми роботи штучного інтелекту. А ще незрозуміло, чи здатен ШІ тлумачити закони так само, як це роблять люди.
Незважаючи на вражаючі технічні можливості, «ШІ досі має схильність до вигаданих відповідей, нестабільності та ненадійності», попереджає дослідник з Оксфордського університету Вінсент Штраб. Тобто на нього не можна покладатися повністю.
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Водночас, за словами Штраба, ОАЕ хочуть використовувати штучний інтелект не просто як інструмент для допомоги, а як механізм, здатний передбачати потребу в змінах законодавства. Це також може зменшити державні витрати, оскільки зазвичай уряди платять юридичним фірмам за аналіз і ревізію законів.
Поки що невідомо, яку саме систему штучного інтелекту планують використати Обʼєднані Арабські Емірати. Експерти припускають, що, імовірно, їм доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем.
Водночас дослідники наголошують: надзвичайно важливо встановити чіткі межі для роботи ШІ та забезпечити постійний людський контроль. Адже штучний інтелект може запропонувати щось справді дуже дивне — те, що має сенс для машини, але абсолютно не матиме сенсу в контексті реального людського суспільства.
За матеріалами:
theБабель
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