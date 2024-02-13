Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя» — Finance.ua

Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя» Сьогодні 11:45 — Кредит&Депозит

Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя»

Державні ПриватБанк , Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми «єОселя», уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти.

Про це інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення цих банків.

Зазначається, що ПриватБанк підписав такі угоди з Криворізькою міською радою, Одеською та Львівською обладміністраціями.

У пресслужбі банку додали, що підписаний договір дасть можливість нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково — 3% річних виплачуватиметься за рахунок коштів обласного бюджету.

Разом з тим, Криворізька міськрада компенсуватиме ставку також для правоохоронців, медиків, учителів, наукових або науково-педагогічних працівників.

У ПриватБанку наголосили, що планується підписання аналогічного договору з Чернівецькою обладміністрацією.

Ощадбанк домовився про компенсацію відсоткової ставки з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також Криворізькою міськрадою. домовився про компенсацію відсоткової ставки з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також Криворізькою міськрадою.

Компенсація відсоткової ставки надаватиметься різним пільговим категоріям громадян в залежності від умов, узгоджених з кожною обладміністрацією або міськрадою.

«Ощад готовий до співпраці з іншими органами місцевої влади», — повідомили в пресслужбі банку.

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Укргазбанк має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями. має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями.

Сенс Банку повідомили, що підписання угод із місцевими адміністраціями наразі лише в планах фінустанови, тоді як у Глобус Банку повідомили, що банк таких партнерських програм ще не укладав. повідомили, що підписання угод із місцевими адміністраціями наразі лише в планах фінустанови, тоді як уповідомили, що банк таких партнерських програм ще не укладав.

Укрексімбанк відмовився відповідати на запитання про співпрацю з обладміністраціями щодо компенсації іпотечної ставки, а від сьомого учасника програми «єОселя» — Скай Банку, агентство поки що не отримало відповіді. Державнийвідмовився відповідати на запитання про співпрацю з обладміністраціями щодо компенсації іпотечної ставки, а від сьомого учасника програми «єОселя» —, агентство поки що не отримало відповіді.

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За даними оператора програми «Укрфінжитло», Ощадбанк посідає лідерську позицію за кількістю та сукупною сумою позик іпотечного кредитування за держпрограмою «єОселя»: за рік він видав 2856 кредитів, обсяг яких становив 4 млрд 317,1 млн грн.

Друге місце на ринку посідає ПриватБанк із 1547 виданих кредитів на суму 2 млрд 696,3 млн грн, третє - Укргазбанк із 1547 кредитів на 2 млрд 520,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

державна програма доступного кредитування для українців «єОселя» запрацювала 3 жовтня 2022 року. Спочатку долучитись до програми могли лише пільгові категорії - у першу чергу військові та бюджетники. З 1 серпня 2023-го уряд розширив програму — тепер учасники бойових дій, ветерани, переселенці, інші громадяни, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу, можуть отримати кредит під 7%.

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