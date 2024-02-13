Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя» — Finance.ua
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Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя»

Кредит&Депозит
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Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя»
Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою «єОселя»
Державні ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми «єОселя», уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти.
Про це інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення цих банків.
Зазначається, що ПриватБанк підписав такі угоди з Криворізькою міською радою, Одеською та Львівською обладміністраціями.
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У пресслужбі банку додали, що підписаний договір дасть можливість нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково — 3% річних виплачуватиметься за рахунок коштів обласного бюджету.
Разом з тим, Криворізька міськрада компенсуватиме ставку також для правоохоронців, медиків, учителів, наукових або науково-педагогічних працівників.
У ПриватБанку наголосили, що планується підписання аналогічного договору з Чернівецькою обладміністрацією.
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Ощадбанк домовився про компенсацію відсоткової ставки з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також Криворізькою міськрадою.
Компенсація відсоткової ставки надаватиметься різним пільговим категоріям громадян в залежності від умов, узгоджених з кожною обладміністрацією або міськрадою.
«Ощад готовий до співпраці з іншими органами місцевої влади», — повідомили в пресслужбі банку.
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Укргазбанк має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями.
У Сенс Банку повідомили, що підписання угод із місцевими адміністраціями наразі лише в планах фінустанови, тоді як у Глобус Банку повідомили, що банк таких партнерських програм ще не укладав.
Державний Укрексімбанк відмовився відповідати на запитання про співпрацю з обладміністраціями щодо компенсації іпотечної ставки, а від сьомого учасника програми «єОселя» — Скай Банку, агентство поки що не отримало відповіді.
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За даними оператора програми «Укрфінжитло», Ощадбанк посідає лідерську позицію за кількістю та сукупною сумою позик іпотечного кредитування за держпрограмою «єОселя»: за рік він видав 2856 кредитів, обсяг яких становив 4 млрд 317,1 млн грн.
Друге місце на ринку посідає ПриватБанк із 1547 виданих кредитів на суму 2 млрд 696,3 млн грн, третє - Укргазбанк із 1547 кредитів на 2 млрд 520,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • державна програма доступного кредитування для українців «єОселя» запрацювала 3 жовтня 2022 року. Спочатку долучитись до програми могли лише пільгові категорії - у першу чергу військові та бюджетники. З 1 серпня 2023-го уряд розширив програму — тепер учасники бойових дій, ветерани, переселенці, інші громадяни, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу, можуть отримати кредит під 7%.

Зміни в програмі єОселя: хто та яке житло може придбати 🔍

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