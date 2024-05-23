Низка державних компаній хочуть пройти процес корпоратизації — Мінекономіки — Finance.ua

Низка державних компаній хочуть пройти процес корпоратизації — Мінекономіки Сьогодні 23:50 — Фондовий ринок

Низка державних компаній хочуть пройти процес корпоратизації — Мінекономіки

Низка державних компаній висловили намір пройти процес корпоратизації. Фінальним результатом цього процесу має стати залучення інвестицій, які можуть вимірюватись мільярдами гривень.

Про це на конференції «Корпоративна реформа — шлях до прозорого та ефективного управління держмайном» повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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«Реформа корпоративного управління — це один із критеріїв нашої євроінтеграції і можливість для України працювати за правилами, які діють в інших демократичних країнах. Як наслідок, зрозумілі для інвесторів правила формують довіру і збільшують шанси виходу інвестора на український ринок. А це дозволяє залучити мільярди додаткових ресурсів і змінювати стратегічні державні компанії на користь держави та українців», — наголосив Соболев.

Участь у заході взяла Посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що вкрай важливим для реформи та подальших змін стало прийняття закону, який покращує корпоративне управління.

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Закон № 3587-XI отримав значну підтримку з боку міжнародних організацій, таких як USAID, ЄБРР, ОЕСР, МВФ, Європейський Союз та Світовий банк. Представники цих організацій взяли участь у конференції та обговорили ключові зміни, які впроваджує закон, та подальші кроки для його імплементації.

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