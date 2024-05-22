В дохід держави можуть передати активи 6 підприємств корпорації з російськими співвласниками — Finance.ua

В дохід держави можуть передати активи 6 підприємств корпорації з російськими співвласниками Сьогодні 19:33

Вищий антикорупційний суд подав позов про стягнення в дохід держави активів шести підприємств, у тому числі двох трубних заводів, у зв’язку з тим, що їхні російські співвласники потрапили під санкції за постачання полімерів російському військово-промисловому комплексу.

УНН із посиланням на До Вищого антикорупційного суду подано позов щодо стягнення в дохід держави активів шести підприємств, серед яких два трубних заводи, в якості санкцій до їх російських співвласників, передаєіз посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

До Вищого антикорупційного суду заявлено позов про націоналізацію шести підприємств корпорації «Група Поліпластик». Зазначається, що співвласниками підприємств є росіяни, що постачають полімери до підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Позов до суду подано за матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України.

Російська корпорація — це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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