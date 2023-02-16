"Няні" для інвесторів в Україні: чи працює закон — Finance.ua

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"Няні" для інвесторів в Україні: чи працює закон

Казна та Політика
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"Няні" для інвесторів в Україні: чи працює закон
"Няні" для інвесторів в Україні: чи працює закон
З початку дії закону про «інвестняні» з 13 січня 2021 року по 23 січня 2023-го Мінекономіки отримало п’ять заявок на реалізацію інвестиційних проектів у рамках цієї програми. Заплановані інвестиції за всіма проектами — 11,075 млрд грн, проте жодної гривні за ними так і не було реально залучено.
Про це заявив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, який пояснив, що причиною відсутності реалізації проектів є війна.
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Так, три з п’яти заявок (агрохолдингу «Астарта-Київ», виробника теплоізоляції ТОВ «ОБІО» та підприємства «Інтерпайп Ніко Тьюб»), за його словами, надійшли до Мінекономіки наприкінці 2021 року і забуксували через війну, тому зараз компанії ведуть розрахунки й очікують завершення активної фази бойових дій.
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Ще дві заявки надійшли вже наприкінці грудня 2022 — на початку січня 2023 року від гірськолижних курортів ТОВ «Буковель» та ТОВ «Славські». Тобто війна таки не вбила інтерес інвесторів до України, нехай у їхній ролі й виступили українські компанії.
Цікаво, що раніше чиновники називали зовсім іншу кількість компаній, які бажають скористатися «інвестнянями» — 25 у липні 2021 року, за версією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і сім, за його словами, у жовтні 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • раніше виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач розповів, що через військове вторгнення росії Україна втратила потенційні інвестиції на суму понад $1 млрд.
  • уряд подав до Верховної Ради законопроект, яким буде вдосконалено положення закону про «інвестиційних нянь».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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