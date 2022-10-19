В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь — Finance.ua

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В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь

Казна та Політика
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В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь
В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь
Уряд подав до Верховної Ради законопроект, яким буде вдосконалено положення закону про «інвестиційних нянь».
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження», — підкреслив очільник уряду.

Що пропонують змінити

Надати преференції закону проектам від 12 млн євро, тоді як нині цей поріг становить 20 млн євро.
Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання.
Денис Шмигаль відзначив, що такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі для економіки та країни проекти.

Довідка Finance.ua:

  • на початку лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні»;
  • Кабінет Міністрів уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) супроводжувати інвесторів у передбачених законом процедурах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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