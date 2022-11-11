З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд

Казна та Політика
237
З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд
З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд
Через військове вторгнення росії Україна втратила потенційні інвестиції на суму понад $1 млрд.
Про це в інтерв’ю UBR.ua розповів виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач, який курирує проект «Інвестиційна няня».
Як зазначив Цівкач, станом на 24 лютого 2022 року в портфелі супроводу UkraineInvest у межах програми державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями було 28 потенційних розробок.
Місце для вашої реклами
«Загальна сума запланованих інвестицій у 28 інвестиційних проектів становила $2,3 млрд. На жаль, через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну компанії відтермінували старт реалізації інвестиційних проектів», — каже він.
Водночас Цівкач зазначив, що станом на листопад 2022 року UkraineInvest супроводжує 8 проектів з потенційним обсягом інвестицій понад $1,25 млрд.
Таким чином, війна в Україні позбавила державу 20 потенційних проектів з інвестиціями на понад $1 млрд. Однак, як стверджує директор UkraineInvest, навіть в умовах воєнного стану з’являються нові інвестори, впевнені у перемозі та подальшому розвитку економіки України.

Довідка Finance.ua:

  • уряд подав до Верховної Ради законопроект, яким буде вдосконалено положення закону про «інвестиційних нянь»;
  • пропонують надати преференції закону проектам від 12 млн євро, тоді як нині цей поріг становить 20 млн євро;
  • крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.