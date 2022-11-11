З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд — Finance.ua

З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

З початком війни «інвестняні» втратили проектів на понад $1 млрд

Через військове вторгнення росії Україна втратила потенційні інвестиції на суму понад $1 млрд.

Про це в інтерв’ю UBR.ua розповів виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач, який курирує проект «Інвестиційна няня».

Як зазначив Цівкач, станом на 24 лютого 2022 року в портфелі супроводу UkraineInvest у межах програми державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями було 28 потенційних розробок.

«Загальна сума запланованих інвестицій у 28 інвестиційних проектів становила $2,3 млрд. На жаль, через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну компанії відтермінували старт реалізації інвестиційних проектів», — каже він.

Водночас Цівкач зазначив, що станом на листопад 2022 року UkraineInvest супроводжує 8 проектів з потенційним обсягом інвестицій понад $1,25 млрд.

Таким чином, війна в Україні позбавила державу 20 потенційних проектів з інвестиціями на понад $1 млрд. Однак, як стверджує директор UkraineInvest, навіть в умовах воєнного стану з’являються нові інвестори, впевнені у перемозі та подальшому розвитку економіки України.

Довідка Finance.ua:

уряд подав до Верховної Ради законопроект, яким буде вдосконалено положення закону про «інвестиційних нянь»;

пропонують надати преференції закону проектам від 12 млн євро, тоді як нині цей поріг становить 20 млн євро;

крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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