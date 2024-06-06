Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі — Finance.ua

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Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі

Фондовий ринок
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Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі
Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі
Nvidia стала першою в історії компанією з виробництва чипів, яка досягла ринкової капіталізації $3 трлн. Таким чином Nvidia витіснила Apple і посіла друге місце у світовому рейтингу найдорожчих компаній.
Про це пише Bloomberg.
Цього року акції Nvidia зросли приблизно на 147%, додавши близько $1,8 трлн. Компанія тепер поступається за вартістю лише технологічному гіганту Microsoft.
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У середу, 5 червня, акції компанії зросли на 5,2% і закрилися на рекордній позначці $1 224,40, внаслідок чого ринкова вартість перевищила $3 трлн і при цьому випередила Apple Inc.
Востаннє Nvidia коштувала більше, ніж Apple, у 2002 році, за пʼять років до випуску першого iPhone. Тоді обидві компанії коштували менше $10 млрд доларів кожна.
Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що фірма планує щороку оновлювати свої прискорювачі штучного інтелекту. За даними Bloomberg Billionaires Index, зростання акцій у середу збільшило його статки більш ніж на $5 млрд до $107,4 млрд.
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Поява генеративного штучного інтелекту — це нова промислова революція, і Nvidia розраховує зіграти важливу роль у переході технологій на персональні компʼютери, казав раніше Хуанг.
Nvidia, ймовірно, стала найбільшим бенефіціаром величезних витрат на штучний інтелект, що допомогло їй розпочати гонку за звання найдорожчої компанії у світі. Виробник чипів, як і раніше, відстає від Microsoft Corp. за ринковою вартістю, але з огляду на падіння акцій Уолл-стріт вважає, що першість Nvidia — лише питання часу.
Цього року Apple зазнала труднощів через побоювання з приводу зниження попиту на iPhone у Китаї та штрафу з боку Європейського Союзу. Настрої інвесторів щодо виробника iPhone лише нещодавно почали поступово покращуватись.
За матеріалами:
Forbes.ua
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