Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі — Finance.ua

Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі Сьогодні 13:31 — Фондовий ринок

Nvidia обігнала Apple і стала другою найдорожчою компанією в світі

Nvidia стала першою в історії компанією з виробництва чипів, яка досягла ринкової капіталізації $3 трлн. Таким чином Nvidia витіснила Apple і посіла друге місце у світовому рейтингу найдорожчих компаній.

Про це пише Bloomberg

Цього року акції Nvidia зросли приблизно на 147%, додавши близько $1,8 трлн. Компанія тепер поступається за вартістю лише технологічному гіганту Microsoft.

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У середу, 5 червня, акції компанії зросли на 5,2% і закрилися на рекордній позначці $1 224,40, внаслідок чого ринкова вартість перевищила $3 трлн і при цьому випередила Apple Inc.

Востаннє Nvidia коштувала більше, ніж Apple, у 2002 році, за пʼять років до випуску першого iPhone. Тоді обидві компанії коштували менше $10 млрд доларів кожна.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що фірма планує щороку оновлювати свої прискорювачі штучного інтелекту. За даними Bloomberg Billionaires Index, зростання акцій у середу збільшило його статки більш ніж на $5 млрд до $107,4 млрд.

Поява генеративного штучного інтелекту — це нова промислова революція, і Nvidia розраховує зіграти важливу роль у переході технологій на персональні компʼютери, казав раніше Хуанг.

Nvidia, ймовірно, стала найбільшим бенефіціаром величезних витрат на штучний інтелект, що допомогло їй розпочати гонку за звання найдорожчої компанії у світі. Виробник чипів, як і раніше, відстає від Microsoft Corp. за ринковою вартістю, але з огляду на падіння акцій Уолл-стріт вважає, що першість Nvidia — лише питання часу.

Цього року Apple зазнала труднощів через побоювання з приводу зниження попиту на iPhone у Китаї та штрафу з боку Європейського Союзу. Настрої інвесторів щодо виробника iPhone лише нещодавно почали поступово покращуватись.

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