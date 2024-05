Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд — Finance.ua

Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд Сьогодні 04:40 — Фондовий ринок

Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд

Виручка Nvidia у другому кварталі становитиме близько $28 млрд, перевищивши прогнози аналітиків у $26,8 млрд, повідомила компанія. Результати першого фінансового кварталу також перевершили прогнози, чому сприяло зростання підрозділу центрів обробки даних Nvidia.

Оптимістичний прогноз зміцнив статус Nvidia як найбільшого бенефіціара витрат на ШІ. Чипи компанії за останні два роки стали ходовим товаром, що призвело до зростання продажів.

Ринкова вартість Nvidia зросла, перевищивши $2,3 трлн.

Головне питання перед звітом про прибутки та збитки полягало в тому, чи можуть останні цифри Nvidia виправдати карколомне зростання її акцій. Акції зросли на 92% цього року. Звіт не розчарував, і генеральний директор Дженсен Хуанг підігрів занепокоєння, розповівши про настання нової ери. «Це початок нової промислової революції», — сказав він.

У першому кварталі фінансового року виторг Nvidia зріс більш ніж втричі і склав $26 млрд. Без урахування деяких статей прибуток склав $6,12 на акцію. Аналітики прогнозували обсяг продажу на рівні $24,7 млрд і прибуток на рівні $5,65 на акцію.

У ході розширених торгів у середу акції зросли на 7,8%, вперше піднявшись вище за $1000.

Ралі допомогло підняти акції інших компаній, повʼязаних із ШІ, зокрема, Super Micro Computer Inc., Advanced Micro Devices Inc. та Dell Technologies Inc.

Підрозділ центрів обробки даних Nvidia, який зараз є найбільшим джерелом продажів, минулого кварталу приніс дохід у розмірі $22,6 млрд. Ігрові чіпи забезпечили $2,6 млрд. Аналітики очікували $21 млрд для підрозділу центрів обробки даних та $2,6 млрд для ігор.

