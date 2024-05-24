Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд

Фондовий ринок
8
Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд
Nvidia прогнозує збільшення виторгу у другому кварталі до $28 млрд
Виручка Nvidia у другому кварталі становитиме близько $28 млрд, перевищивши прогнози аналітиків у $26,8 млрд, повідомила компанія. Результати першого фінансового кварталу також перевершили прогнози, чому сприяло зростання підрозділу центрів обробки даних Nvidia.
Про це пише Bloomberg.
Оптимістичний прогноз зміцнив статус Nvidia як найбільшого бенефіціара витрат на ШІ. Чипи компанії за останні два роки стали ходовим товаром, що призвело до зростання продажів.
Читайте також
Ринкова вартість Nvidia зросла, перевищивши $2,3 трлн.
Головне питання перед звітом про прибутки та збитки полягало в тому, чи можуть останні цифри Nvidia виправдати карколомне зростання її акцій. Акції зросли на 92% цього року. Звіт не розчарував, і генеральний директор Дженсен Хуанг підігрів занепокоєння, розповівши про настання нової ери. «Це початок нової промислової революції», — сказав він.
У першому кварталі фінансового року виторг Nvidia зріс більш ніж втричі і склав $26 млрд. Без урахування деяких статей прибуток склав $6,12 на акцію. Аналітики прогнозували обсяг продажу на рівні $24,7 млрд і прибуток на рівні $5,65 на акцію.
Читайте також
У ході розширених торгів у середу акції зросли на 7,8%, вперше піднявшись вище за $1000.
Ралі допомогло підняти акції інших компаній, повʼязаних із ШІ, зокрема, Super Micro Computer Inc., Advanced Micro Devices Inc. та Dell Technologies Inc.
Підрозділ центрів обробки даних Nvidia, який зараз є найбільшим джерелом продажів, минулого кварталу приніс дохід у розмірі $22,6 млрд. Ігрові чіпи забезпечили $2,6 млрд. Аналітики очікували $21 млрд для підрозділу центрів обробки даних та $2,6 млрд для ігор.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.