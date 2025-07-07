BlackRock відмовився інвестувати в Україну — Finance.ua

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BlackRock відмовився інвестувати в Україну

Казна та Політика
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BlackRock відмовився інвестувати в Україну
BlackRock відмовився інвестувати в Україну
Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного фонду щодо відновлення України.
Сталося це на початку 2025 року, після того, як перемога Дональда Трампа на президентських виборах призвела погіршення ставлення до України, повідомив Bloomberg з покликанням на джерела, знайомі з переговорами.
За даними джерел Bloomberg, фонд вже був близький до отримання початкової підтримки від організацій, якими опікуються уряди Німеччини, Італії та Польщі.
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Однак у січні 2025 року BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.
Фонд розвитку України мав намір залучити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших постачальників грантів, а також $2 млрд від приватних інвесторів, заявляв в 2024 році віцеголова BlackRock Філіпп Гільдебранд, який був серед фінансистів, що вели переговори.
Тоді за словами Гільдебранда, це могло об’єднати консорціум інвесторів у акціонерний та борговий капітал, які змогли б профінансувати роботи з реконструкції в Україні на суму щонайменше $15 млрд.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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