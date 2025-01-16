Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ — Finance.ua
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Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ

Фондовий ринок
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Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ
Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ
Nvidia подвоює можливості для створення робототехніки та інших промислових додатків зі штучним інтелектом та інвестує мільйони доларів у тайванський стартап MetAI.
Про це повідомляє TechCrunch.
Nvidia підтримує MetAI, компанію що базується на острові Тайвань: ідеться про інвестиції у 4 мільйони доларів США, що стане першою інвестицією чип-гіганта у тайванський стартап.
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У програмі інвестування також беруть участь інші стратегічні та фінансові компанії, зокрема Kenmec Mechanical Engineering, Solomon Technology, SparkLabs Taiwan, Addin Ventures та Upstream Ventures.
Тайванська компанія MetAI розробила модель, яка може швидко генерувати «SimReady» (готових до моделювання) цифрових двійників за допомогою штучного інтелекту та 3D-технологій, перетворюючи CAD-файли у функціональні 3D-середовища за лічені хвилини.
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Наступна хвиля ШІ, відома як генеративний фізичний ШІ, покладається на фізично точні симульовані середовища для навчання і перевірки роботів, що використовуються в автономних системах, для створення операційного ШІ перед розгортанням. MetAI стверджує, що цифрові двійники, яких він допомагає створювати, будуть відігравати центральну роль у цих зусиллях.
Рентон Хсу, співзасновник Ю і технічний директор MetAI, має досвід роботи в галузі 3D-інженерії та штучного інтелекту і вперше зіткнувся з цифровими двійниками під час створення програмних додатків для корпоративного штучного інтелекту: вони використовувалися як практичний обхідний шлях у ситуаціях, коли клієнтам не вистачало даних для навчання систем. Потім він зрозумів, що може застосувати те саме до 3D-систем, інтегруючи 3D-технології зі штучним інтелектом для розробки синтетичного штучного інтелекту та 3D-рішень.
За матеріалами:
УНН
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