Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду — Finance.ua
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Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду

Фондовий ринок
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Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду
Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду
Європейська комісія (ЄК) схвалила угоду з купівлі американським виробником графічних процесорів Nvidia Corp. ізраїльського ШІ-стартапу Run: ai. Угоду схвалено без додаткових умов.
Про це йдеться в повідомленні ЄК.
Nvidia повідомила про укладення угоди у квітні цього року, не розкриваючи деталей щодо її вартості. Компанія вже має партнерські відносини з Run: ai, яка розробила платформу, спрямовану на оптимізацію використання графічних процесорів (GPU).
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Як зазначає The Wall Street Journal, схвалення угоди з боку Європейської комісії усуває лише один із регуляторних бар’єрів.
У серпні цього року ЗМІ інформували, що Міністерство юстиції США розслідує угоду між Nvidia та Run: ai на предмет можливих порушень антимонопольного законодавства.
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