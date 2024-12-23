Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду — Finance.ua

Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду Сьогодні 07:23 — Фондовий ринок

Nvidia купує АІ-стартап Run: ai: Єврокомісія схвалила угоду

Європейська комісія (ЄК) схвалила угоду з купівлі американським виробником графічних процесорів Nvidia Corp. ізраїльського ШІ-стартапу Run: ai. Угоду схвалено без додаткових умов.

Про це йдеться в повідомленні ЄК.

Nvidia повідомила про укладення угоди у квітні цього року, не розкриваючи деталей щодо її вартості. Компанія вже має партнерські відносини з Run: ai, яка розробила платформу, спрямовану на оптимізацію використання графічних процесорів (GPU).

Як зазначає The Wall Street Journal, схвалення угоди з боку Європейської комісії усуває лише один із регуляторних бар’єрів.

У серпні цього року ЗМІ інформували, що Міністерство юстиції США розслідує угоду між Nvidia та Run: ai на предмет можливих порушень антимонопольного законодавства.

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