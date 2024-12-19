Nvidia показала мініатюрний ШІ-комп'ютер (відео) — Finance.ua

Nvidia показала мініатюрний ШІ-комп'ютер (відео) Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Nvidia показала мініатюрний ШІ-комп'ютер (відео)

Компанія Nvidia представила нову версію комп’ютера Jetson вартістю $249 для локального запуску програм штучного інтелекту. Модель Orin Nano перевершує попередника вдвічі за швидкістю та ефективністю, маючи водночас вдвічі нижчу ціну.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг продемонстрував новинку у відеоролику на YouTube , дістаючи компактний пристрій з духовки на власній кухні. За його словами, комп’ютер здатний обробляти майже «сімдесят трильйонів» операцій за секунду, споживаючи лише 25 Вт.

«Багато років тому ми створили абсолютно новий тип процесора — процесор для роботів. Тоді ніхто не розумів, що ми розробляємо, але ми передбачали: колись ці моделі глибокого навчання еволюціонують, і роботи з’являться всюди», — зазначив Хуанг.

Orin Nano оснащений шестиядерним процесором Arm Cortex-A78AE з тактовою частотою 1,7 ГГц. Графічний чип містить 1024 ядра CUDA та 32 тензорні ядра, що працюють на частоті 1020 МГц. Пристрій має 8 ГБ оперативної пам’яті та забезпечує продуктивність до 67 TOPS.

Комп’ютер підтримує широкий спектр підключень: чотири порти USB 3.2 Type-A, два роз’єми MIPI CSI (сумісні з камерами Raspberry Pi), слоти M.2 2280 та M.2 2230 для SSD-накопичувачів. Наявність 40-контактного роз’єму GPIO дозволяє використовувати розширення Raspberry Pi Hats.

Пристрій працює під керуванням операційної системи Linux L4T, оптимізованої для обладнання Nvidia. Продажі Orin Nano розпочнуться наприкінці місяця.

Orin Nano знайде застосування серед розробників роботів та промислового обладнання, які потребують автономної роботи без підключення до хмари. Наприклад, стартап World (раніше відомий як Worldcoin) Сема Альтмана використовує модуль Jetpack у своєму пристрої Orb для сканування райдужної оболонки ока.

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