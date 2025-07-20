Новий тренд імміграції: українці купують будинки у польських селах замість оренди в місті — Finance.ua

Новий тренд імміграції: українці купують будинки у польських селах замість оренди в місті Сьогодні 21:04 — Світ

Новий тренд імміграції: українці купують будинки у польських селах замість оренди в місті

Останні роки фіксується зростання інтересу серед українців до купівлі нерухомості в польських сільських регіонах. Йдеться передусім про старі будинки з ділянками землі, які часто потребують ремонту, однак мають доступну ціну.

Про це пише inpoland.

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Зазначається, що така тенденція спостерігається не лише серед пересічних заробітчан, а й серед підприємців, творчих людей та родин з дітьми.

Чому українці купують старі будинку в польських селах

Однією з головних причин цього явища є зростання вартості життя у великих польських містах. Вартість оренди у Варшаві, Кракові чи Вроцлаві подекуди перевищує витрати на купівлю сільської нерухомості.

Українці, які планують залишитися у Польщі надовго, дедалі частіше обирають стабільність у вигляді власного житла.

Покупка будинку в селі дає змогу уникнути постійної зміни орендованих квартир та зекономити у довгостроковій перспективі.

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Іншою причиною популярності такого рішення є можливість отримати доступ до природи, тиші та більш спокійного ритму життя.

Особливо це важливо для родин з дітьми, які шукають безпечне та екологічне середовище.

Також багато українців після початку повномасштабної війни шукають способи емоційного відновлення, і сільська місцевість із її повільнішим темпом життя дає таку можливість.

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Окрім того, польський уряд і місцева влада багатьох гмін зацікавлені в тому, щоб оживити депопульовані села.

У зв’язку з цим існують окремі програми підтримки, пільгове кредитування та гранти на ремонт будинків або відкриття малого бізнесу у віддалених регіонах.

Українці, які користуються такими ініціативами, не лише отримують житло, а й вбудовуються в соціальну тканину села — відкривають кав’ярні, ферми, майстерні.

inpoland За матеріалами:

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