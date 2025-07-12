Скільки коштів на харчування витрачають громадяни Польщі — Finance.ua
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Скільки коштів на харчування витрачають громадяни Польщі

Світ
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За останні десятиліття у структурі витрат польських домогосподарств відбулися суттєві зміни. Зокрема, сьогодні громадяни Польщі витрачають на продукти близько 20% свого бюджету, коли у 1990-х ця частка сягала приблизно 40%.
Про це свідчать дані, представлені під час 5-го Конгресу польської статистики.
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Зниження витрат на їжу відбувається на тлі зростання витрат на житло, яке разом із харчуванням залишається однією з головних категорій витрат для польських родин.

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Схожа ситуація й в інших країнах ЄС. Зокрема, в Ірландії на продукти витрачають не більше 10% доходу, тоді як у Румунії та Болгарії — понад 30%.
Фахівці вважають це позитивним сигналом. Менші витрати на харчування зазвичай свідчать про зростання платоспроможності населення. Громадяни можуть більше витрачати на житло, транспорт, освіту чи відпочинок.
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Як зазначає професорка Ганна Дудек, структура витрат у Польщі поступово наближається до європейських стандартів.

Хто витрачає на їжу найбільше

Найменше коштів на харчування витрачають самотні особи та невеликі сімʼї. Водночас у багатодітних сімей більша частка загального бюджету йде на продукти.
Також найвищий рівень витрат на продукти мають домогосподарства із низькими доходами, особливо ті, що залежать від соціальної допомоги.
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Нагадаємо, за даними дослідження Info Sapiens, в Україні рівень безробіття досягнув найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення, водночас показник рівня бідності зріс.
Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.
За матеріалами:
inpoland
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