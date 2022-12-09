Нові санкції від ЄС можуть позбавити росіян ноутбуків – Politico — Finance.ua

Нові санкції від ЄС можуть позбавити росіян ноутбуків – Politico Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Нові санкції від ЄС можуть позбавити росіян ноутбуків – Politico

Євросоюз готує 9 пакет санкцій проти росії. Зокрема, країну-терористку планують обмежити в ноутбуках, жорстких дисках та камерах, пише Politico.

Видання отримало документи, у яких сказано, що Європейська комісія хоче підірвати новим пакетом санкцій «російський військово-промисловий комплекс». Він торкнеться цілої низки галузей промисловості.

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Новий санкційний пакет спрямований на те, щоб придушити «посилення російського промислового потенціалу» за допомогою розширеного списку зі 169 організацій. Ідеться про ті, які надають товари, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки країни-агресорки.

Під нові санкції підпадають:

двигуни для безпілотників;

хімічне та біологічне обладнання;

засоби боротьби з масовими заворушеннями;

електронні компоненти.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі, включивши в нього авіаційні двигуни та їхні частини. Також під нові обмеження підпадають ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви.

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В окремому документі, що деталізує список організацій, які підпадають під санкції, мовиться про тимчасову зупинку дії ліцензій на мовлення для:

НТВ/НТВ Мир;

Росія 1;

РЕН ТВ;

Першого каналу.

Окрім цього, ЄС хоче накласти обмеження на кілька воєнізованих і расистських формувань, а також запровадити санкції проти Яна Ігорьовича Петровського — командира так званої оперативної групи «русич», яка підтримує тісні зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер Груп».

Наразі посли ЄС обговорюють перелік нових обмежень, аби ухвалити їх цього тижня або на початку наступного. Пропозиції повинні підтримати усі країни ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти росії за розв’язану нею війну проти України, який пропонує затвердити країнам-членам. Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики.

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