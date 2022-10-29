Нові правила перебування в Польщі з 2023: важливі зміни для українців — Finance.ua

Нові правила перебування в Польщі з 2023: важливі зміни для українців Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Нові правила перебування в Польщі з 2023: важливі зміни для українців

У Польщі зміняться умови перебування для українських біженців — в країні планують внести правки до Спецзакону про допомогу громадянам України. З 2023 року біженці почнуть покривати частину витрат на проживання в місцях колективного розміщення та обов’язково подаватимуть заявку на отримання номера PESEL.

Обов’язкова реєстрація та контроль виїзду

Згідно з новими правилами, українці, що в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022, повинні обов’язково подати заявку на оформлення номера PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności — номер загальної системи електронного обліку населення).

Відповідний проєкт також визнає електронний документ, доступний у додатку Diia.pl (еквівалент mObywatela для українських біженців), як дозвіл на проживання.

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Також, згідно із поправкою, довідка про тимчасовий захист даватиме право особі перетинати польський кордон без необхідності багаторазового отримання візи.

Крім того, виїзди біженців з Польщі контролюватиме управління соціального страхування (ZUS) та інші муніципальні установи. Таким чином влада Польщі планує уникнути нецільової виплати грошової допомоги. Установи отримають доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з території Польщі.

Біженці будуть оплачувати своє проживання у місцях колективного розміщення

Як ми повідомляли раніше, з 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості свого проживання. Сума становитиме не більше 40 злотих на одну особу на день.

Крім того, з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат. Сума становитиме не більше 60 злотих з особи на день.

Обов’язок платити за проживання не поширюватиметься на інвалідів, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб з дітьми до року, опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному фінансовому становищі.

Проживання в Польщі дітей-сиріт

Відповідно до поправок, за проживання дітей з України, які перед евакуацією до країни жили у прийомних сім’ях або дитбудинках, а у Польщі отримали тимчасового опікуна, виплачуватиметься компенсація в розмірі 40 злотих на день, з можливістю підвищення цієї суми в окремих випадках.

Нагадаємо, українські біженці з дітьми можуть брати участь у польській програмі Сім’я 500+ та отримати додаткову допомогу. Детальніше про це за посиланням.

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