Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги — Finance.ua

Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги Вчора 12:20 — Особисті фінанси

Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги

Після перетину кордону з Польщею після 24 лютого деякі українці попрямували далі, але більша частина біженців залишилася на території сусідньої країни, подавшись на отримання номера PESEL. Скільки зараз налічується таких громадян України за кордоном — підрахували експерти.

Про це пише Portal Samorządowy

Скільки біженців з України отримали номер PESEL UKR

Як повідомив прессекретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, відповідно до закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» майже 1,4 мільйона українців та членів їхніх сімей отримали номери PESEL UKR. Це підтверджує їхній тимчасовий захист у Польщі.

Закон передбачає присвоєння номера PESEL громадянам України, а також їхнім чоловікам/дружинам та найближчим родичам (за наявності Карти поляка).

"Вважається, що ці люди користуються тимчасовим захистом відповідно до імплементаційного рішення Ради ЄС, яке констатує існування масового припливу переміщених осіб з України",— сказав Дудзяк.

Що таке PESEL UKR

Податися на оформлення польського ідентифікаційного номера PESEL з позначкою UKR можуть усі громадяни України (або їхні чоловіки/дружини), які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і не мають карти побиту, карти сталого побиту, карти резидента чи статусу біженця.

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Важливо розуміти, що українці, які в`їхали до Польщі після початку повномасштабної російсько-української війни, не отримують автоматично PESEL UKR. Для цього необхідно звернутись до відповідного органу за місцем свого проживання, надати фото, документ з фото, що підтверджує особу (у випадку відсутності — декларацію), а також здати на місці відбитки пальців.

Які переваги дає PESEL UKR:

отримання безкоштовної допомоги у лікарнях та поліклініках;

отримання одноразової соціальної допомоги у розмірі 300 злотих;

отримання виплат з програми Родина 500+ — щомісячно на кожну дитину до 18 років;

можливість отримати статус безробітного та інше.

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