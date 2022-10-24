Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги

Особисті фінанси
554
Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги
Скільки українців у Польщі отримали номер PESEL з позначкою UKR та які його переваги
Після перетину кордону з Польщею після 24 лютого деякі українці попрямували далі, але більша частина біженців залишилася на території сусідньої країни, подавшись на отримання номера PESEL. Скільки зараз налічується таких громадян України за кордоном — підрахували експерти.
Про це пише Portal Samorządowy.

Скільки біженців з України отримали номер PESEL UKR

Як повідомив прессекретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, відповідно до закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» майже 1,4 мільйона українців та членів їхніх сімей отримали номери PESEL UKR. Це підтверджує їхній тимчасовий захист у Польщі.
Закон передбачає присвоєння номера PESEL громадянам України, а також їхнім чоловікам/дружинам та найближчим родичам (за наявності Карти поляка).
"Вважається, що ці люди користуються тимчасовим захистом відповідно до імплементаційного рішення Ради ЄС, яке констатує існування масового припливу переміщених осіб з України",— сказав Дудзяк.

Що таке PESEL UKR

Податися на оформлення польського ідентифікаційного номера PESEL з позначкою UKR можуть усі громадяни України (або їхні чоловіки/дружини), які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і не мають карти побиту, карти сталого побиту, карти резидента чи статусу біженця.
Читайте також
Важливо розуміти, що українці, які в`їхали до Польщі після початку повномасштабної російсько-української війни, не отримують автоматично PESEL UKR. Для цього необхідно звернутись до відповідного органу за місцем свого проживання, надати фото, документ з фото, що підтверджує особу (у випадку відсутності — декларацію), а також здати на місці відбитки пальців.

Які переваги дає PESEL UKR:

  • отримання безкоштовної допомоги у лікарнях та поліклініках;
  • отримання одноразової соціальної допомоги у розмірі 300 злотих;
  • отримання виплат з програми Родина 500+ — щомісячно на кожну дитину до 18 років;
  • можливість отримати статус безробітного та інше.
Знайти роботу в Україні та Європі зараз дуже непросто, однак знання іноземної мови може значно спростити пошуки. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

Хочу вивчати англійську

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.