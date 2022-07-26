Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України — Finance.ua

Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України Вчора 16:32 — Особисті фінанси

Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України

Після приїзду до Польщі на тлі війни понад мільйон українців зареєструвалися в країні та отримали номер PESEL. Але як бути з польським ідентифікаційним кодом у випадку, коли запланували повертатися додому — розповіли експерти порталу NashaPolsha.

За даними ООН, понад 3,5 мільйона українців приїхали назад до України з-за кордону від 24 лютого. І тих біженців, які зареєструвалися в Польщі й хочуть виїхати з країни, часто турбує логічне питання: що робити з номером PESEL, який привласнюють під час офіційного оформлення.

Чи потрібно відмовлятися від номера PESEL

Згідно з польським законодавством, немає жодної можливості видалення чи анулювання 11-значного ідентифікаційного номера з бази.

І правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Тож видаляти дані, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Відповідно, не слід писати жодних заяв про відмову навіть тоді, коли плануєте повертатися до України.

Довідка Finance.ua:

PESEL — це практично податковий номер, як номер платника податків в Україні. Це 11-значний код, у якому зафіксовано дату народження людини, стать, податковий код і певне перевірочне число;

для тих хто перебуває в Польщі він є необхідним для користування медичними послугами, відкриття банківського рахунку, для отримання фінансової допомоги та багато іншого.



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Телеканал 24 За матеріалами:

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