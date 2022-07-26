Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України — Finance.ua
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Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України

Особисті фінанси
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Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України
Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України
Після приїзду до Польщі на тлі війни понад мільйон українців зареєструвалися в країні та отримали номер PESEL. Але як бути з польським ідентифікаційним кодом у випадку, коли запланували повертатися додому — розповіли експерти порталу NashaPolsha.
За даними ООН, понад 3,5 мільйона українців приїхали назад до України з-за кордону від 24 лютого. І тих біженців, які зареєструвалися в Польщі й хочуть виїхати з країни, часто турбує логічне питання: що робити з номером PESEL, який привласнюють під час офіційного оформлення.

Чи потрібно відмовлятися від номера PESEL

Згідно з польським законодавством, немає жодної можливості видалення чи анулювання 11-значного ідентифікаційного номера з бази.
І правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Тож видаляти дані, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Відповідно, не слід писати жодних заяв про відмову навіть тоді, коли плануєте повертатися до України.

Довідка Finance.ua:

  • PESEL — це практично податковий номер, як номер платника податків в Україні. Це 11-значний код, у якому зафіксовано дату народження людини, стать, податковий код і певне перевірочне число;
  • для тих хто перебуває в Польщі він є необхідним для користування медичними послугами, відкриття банківського рахунку, для отримання фінансової допомоги та багато іншого.
Забудьте про черги на залізничних вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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